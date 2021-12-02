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Власти: Если полигон продолжит гореть, то Томску станет некуда вывозить мусор

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Тление на полигоне твердых бытовых отходов ликвидировать не получается. Более того, на прошлой неделе там возникло новое возгорание, сообщил журналистам заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

«Катастрофы пока нет, но все не очень хорошо. Где-то недели две назад было опять открытое горение из-за того, что раздуло - участок со стороны леса мы не смогли отсыпать. Сейчас его ликвидировали, но задымленность продолжается», — рассказал заммэра Вячеслав Черноус.

По его словам, ситуацию осложняет то, что на полигоне горит единственная карта, на которую сейчас свозят мусор.

«Все говорят: полигон далеко, Томска это не коснется, но вопрос в том, что это единственная карта осталась, на которую мы вывозим мусор из Томска. И если горение разойдется дальше, то карта будет заблокирована. Нам просто некуда будет вывозить мусор. Тогда это уже затронет Томск и станет некуда девать мусор», – подчеркнул Вячеслав Черноус.

Ранее для решения проблемы из бюджета Томска направили 11 млн рублей. Они нужны, чтобы обустроить глиняный саркофаг, который бы исключил доступ кислорода.

Сейчас проходит этап согласования по выбору подрядчика. По словам заммэра, к концу года запустятся конкурсные процедуры, а в январе-феврале 2022 г. подрядчик сможет приступить к выполнению работ и засыпать территорию, где есть тление.

Напомним, возгорание на полигоне произошло в ночь с 7 на 8 мая. Предварительная площадь пожара составляла около 400 кв. м. В компании подозревали, что причиной возгорания послужил поджог. Такого же мнения придерживаются и в администрации города. 

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