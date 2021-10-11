Власти: Число безработных в Томской области снизилось в четыре раза

Количество безработных в Томской области снизилось в четыре раза, сообщает пресс-служба обладминистрации. Сейчас на учете в центрах занятости населения Томской области состоят 7,4 тысячи безработных. В начале 2021 года эта цифра достигала 31,9 тысячи.

На начало октября в базе вакансий областной службы занятости насчитывается более 14 тысяч мест. Количество предлагаемых вакансий в сравнении с началом 2021 года увеличилось на треть.

«Рынок труда в Томской области восстановился. Работодатели все больше заинтересованы в новых сотрудниках и готовы создавать рабочие места. Компании и организации активно взаимодействуют с центрами занятости при подборе персонала. С начала 2021 года трудоустроены 14,5 тысяч соискателей, больше половины из них — в 11-дневный срок после обращения в центры занятости, что позволило избежать постановки на учет в качестве безработных», — отметила начальник облдепартамента труда и занятости населения Светлана Грузных.

Более 1000 человек прошли профобучение или повысили квалификацию по направлению службы занятости. В общественных работах приняли участие 505 человек.

Уровень регистрируемой безработицы на 01.10.2021 составил 1,39 % (на 01.01.2021 — 5,89 %).