Власти: Число больных COVID-19 в Томской области растет из-за нарушения режима самоизоляции

Нарушение режима самоизоляции — основная причина роста количества заболевших коронавирусом в Томской области, говорится в сообщении на сайте обладминистрации.
«В последние три дня в Томской области суточный прирост заболевших стабильно высокий: в субботу установлено 14 новых случаев коронавируса, в воскресенье – 20, сегодня – 18. В основном это результаты нарушения самоизоляции в майские праздничные дни», — отметил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.
В настоящий момент в регионе коронавирус был диагностирован у 381 человека. Лечение в стационарах продолжают 129 пациентов. При этом на 7 мая в Томской области COVID-19 был выявлен у 162 человек. Эксперты информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом прогнозируют, что при такой же динамике к 20 мая в регионе может быть около шестисот заболевших COVID-19.
Напомним, что режим самоизоляции в регионе продлен до 1 июня, но при этом существенно смягчен. С 12 мая разрешены индивидуальные и внутрисемейные занятия спортом на свежем воздухе – на стадионах, лыжероллерных трассах, тропах здоровья, других спортивных плоскостных сооружениях. Также разрешены семейные прогулки и прогулки с детьми, в том числе в парках и скверах, с обязательным соблюдением дистанции от других гуляющих не менее трех метров.
С 18 мая в Томской области введен масочный режим (в общественном транспорте, в магазинах и торговых центрах, в местах массового пребывания людей в закрытых помещениях). Помимо защитных масок, рекомендуется использовать перчатки, кожные антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук.
По-прежнему в регионе приостановлена деятельность организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли), развлекательных центров, кинотеатров, деятельность по предоставлению дополнительных образовательных услуг, спортивных и фитнес-клубов.
Гражданам рекомендовано ограничить поездки по территории и за пределы Томской области.
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