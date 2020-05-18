Власти: Число больных COVID-19 в Томской области растет из-за нарушения режима самоизоляции

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Нарушение режима самоизоляции — основная причина роста количества заболевших коронавирусом в Томской области, говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

«В последние три дня в Томской области суточный прирост заболевших стабильно высокий: в субботу установлено 14 новых случаев коронавируса, в воскресенье – 20, сегодня – 18. В основном это результаты нарушения самоизоляции в майские праздничные дни», — отметил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

В настоящий момент в регионе коронавирус был диагностирован у 381 человека. Лечение в стационарах продолжают 129 пациентов. При этом на 7 мая в Томской области COVID-19 был выявлен у 162 человек. Эксперты информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом прогнозируют, что при такой же динамике к 20 мая в регионе может быть около шестисот заболевших COVID-19.