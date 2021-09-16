Власти: больше 7 тысяч жителей Томской области поставили прививку от гриппа

С 1 сентября в Томской области началась вакцинация против гриппа. За две недели прививку поставили 7315 человек, в том числе 211 детей.

Прививку от гриппа препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри» можно поставить бесплатно в поликлинике по месту прикрепления или в мобильных пунктах вакцинации: ежедневно с 13 до 20 часов в ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13б); с 10 до 15 часов — в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13); с 10 до 18 часов в пункте вакцинации медико-санитарной части № 2 (Иркутский тракт, 156). С понедельника по пятницу с 9 до 19 часов прививку от гриппа можно поставить в двух отделах МФЦ «Мои документы» на пр. Фрунзе, 103д и на ул. Пушкина, 63/5.