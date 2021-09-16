Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Власти: больше 7 тысяч жителей Томской области поставили прививку от гриппа
Новости

Власти: больше 7 тысяч жителей Томской области поставили прививку от гриппа

ТВ2 ТВ2

С 1 сентября в Томской области началась вакцинация против гриппа. За две недели прививку поставили 7315 человек, в том числе 211 детей.

Прививку от гриппа препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри» можно поставить бесплатно в поликлинике по месту прикрепления или в мобильных пунктах вакцинации: ежедневно с 13 до 20 часов в ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13б); с 10 до 15 часов — в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13); с 10 до 18 часов в пункте вакцинации медико-санитарной части № 2 (Иркутский тракт, 156). С понедельника по пятницу с 9 до 19 часов прививку от гриппа можно поставить в двух отделах МФЦ «Мои документы» на пр. Фрунзе, 103д и на ул. Пушкина, 63/5.

В департаменте здравоохранения Томской области отмечают, что в первую очередь вакцинация от гриппа необходима тем, кто входит в группу риска. Это дети от 6 месяцев, студенты, беременные, призывники, педагоги, медработники, сотрудники правоохранительных органов, коммунальной сферы, а также люди с хроническими заболеваниями в возрасте старше 60 лет.

«Вакцинацию от гриппа лучше делать до начала роста заболеваемости, для того чтобы иммунитет успел сформироваться. Лучшим временем для получения прививки считается сентябрь-ноябрь», — подчеркнула начальник отдела медицинской профилактики облздрава Римма Волошина.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.