Власти: больше 7 тысяч жителей Томской области поставили прививку от гриппа

С 1 сентября в Томской области началась вакцинация против гриппа. За две недели прививку поставили 7315 человек, в том числе 211 детей.
Прививку от гриппа препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри» можно поставить бесплатно в поликлинике по месту прикрепления или в мобильных пунктах вакцинации: ежедневно с 13 до 20 часов в ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13б); с 10 до 15 часов — в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13); с 10 до 18 часов в пункте вакцинации медико-санитарной части № 2 (Иркутский тракт, 156). С понедельника по пятницу с 9 до 19 часов прививку от гриппа можно поставить в двух отделах МФЦ «Мои документы» на пр. Фрунзе, 103д и на ул. Пушкина, 63/5.
В департаменте здравоохранения Томской области отмечают, что в первую очередь вакцинация от гриппа необходима тем, кто входит в группу риска. Это дети от 6 месяцев, студенты, беременные, призывники, педагоги, медработники, сотрудники правоохранительных органов, коммунальной сферы, а также люди с хроническими заболеваниями в возрасте старше 60 лет.
«Вакцинацию от гриппа лучше делать до начала роста заболеваемости, для того чтобы иммунитет успел сформироваться. Лучшим временем для получения прививки считается сентябрь-ноябрь», — подчеркнула начальник отдела медицинской профилактики облздрава Римма Волошина.