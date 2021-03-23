Власти: Безработица в Томской области снизилась на 33% с начала 2021 года

Сейчас, по их данным, на учете в центрах занятости стоят 23 038 человек, из них 9 451 получают пособие по безработице. Начальник областного департамента труда и занятости населения Светлана Грузных связывает снижение регистрируемой безработицы мерами, которые принимались в регионе.

С начала 2021 года в Томской области количество безработных снизилось на 10,5 тысячи человек, а в Томске — на 4,1 тысячи, приводит данные администрация региона.

«Для соискателей создаются возможности, позволяющие найти подходящую вакансию. Это проекты, направленные на развитие карьерных траекторий, ярмарки вакансий, онлайн собеседования с работодателем, возможности переобучения и получения дополнительного образования, мотивационные тренинги, мастер-классы и многое другое», - говорит Светлана Грузных.





Отмечается, что работодатели региона заявили о потребности в 10,5 тысячах вакансий, почти 56% из них по рабочим специальностям. Потребность в кадрах, по информации обладминистрации, образовалась в сфере здравоохранения, промышленности, строительства.





Напомним, в феврале 2021 замгубернатора по социальной политике Иван Деев сообщал, что на 1 января 2021 года официальная численность безработных в Томской области составила 31,9 тысячи человек. С начала 2020 года это число увеличилось более чем в пять раз. При этом Томскстат на конец 2020 года года фиксировал 48 тысяч безработных в регионе.









Подробнее о том, как томские работники общепита, госслужащие и даже врачи теряли и не могли найти работу в пандемию, читайте в нашем материале «Кто и как стал безработным в пандемию в Томске».







​







ПОДДЕРЖАТЬ НАШУ РАБОТУ МОЖНО ПО ССЫЛКЕ

