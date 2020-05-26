«Власть. Бизнес. Деньги. Уроки кризиса». Издание The Bell приглашает на онлайн-встречу

Кризис, с которым столкнулся весь мир в 2020 году, оказался самым масштабным за последние 20 лет. Мы еще находимся в эпицентре событий — прогнозы строить рано, верить им сложно. В любой критической ситуации успех зависит от стратегии – чем более четкие и последовательные шаги будут предприняты, тем выше шансы на минимальные негативные последствия.





28 мая The Bell при поддержке «БКС Мир инвестиций» приглашает на Bell Talks. Это новый формат онлайн-встреч для открытого обсуждения вопросов, которые сейчас волнуют всех.





Модератор дискуссии — Елизавета Осетинская, основатель интернет-издания The Bell и проекта «Русские Норм», бывший главный редактор сайта издания «Ведомости», РБК и журнала Forbes в России.

