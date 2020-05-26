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26 мая,
2020
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Новости

«Власть. Бизнес. Деньги. Уроки кризиса». Издание The Bell приглашает на онлайн-встречу

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Кризис, с которым столкнулся весь мир в 2020 году, оказался самым масштабным за последние 20 лет. Мы еще находимся в эпицентре событий — прогнозы строить рано, верить им сложно. В любой критической ситуации успех зависит от стратегии – чем более четкие и последовательные шаги будут предприняты, тем выше шансы на минимальные негативные последствия.


28 мая The Bell при поддержке «БКС Мир инвестиций» приглашает на Bell Talks. Это новый формат онлайн-встреч для открытого обсуждения вопросов, которые сейчас волнуют всех.

Модератор дискуссии — Елизавета Осетинская, основатель интернет-издания The Bell и проекта «Русские Норм», бывший главный редактор сайта издания «Ведомости», РБК и журнала Forbes в России.

Елизавета Осетинская
Елизавета Осетинская

Три глобальные темы, три ведущих эксперта, честный взгляд на происходящее, только прикладные рекомендации.


Власть. Изменения структуры управления, приоритеты гос. политики после кризиса.
Бизнес. Уроки прошлых кризисов: как стать более гибким, адаптироваться к новой реальности и меняющемуся покупательскому поведению?

Деньги. Нефть, курс рубля, ставка ЦБ, состояние отраслей, влияние коронавируса: как ситуация отражается на покупательской способности, благосостоянии граждан, финансовых инструментах.

Участники дискуссии:
Алексей Пивоваров Российский журналист, ведущий программ новостей «Сегодня» и «Страна и мир» и ряда авторских передач на канале НТВ, продюсер и менеджер в холдинге «СТС Медиа», генеральный продюсер телеканала RTVi. С марта 2019 года - автор канала «Редакция» в YouTube.
Михаил Кучмент Сооснователь сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff. 

Станислав Новиков Заместитель президента—председателя правления по розничному бизнесу ФГ «БКС», член совета директоров БКС Банка.


Участие бесплатное по предварительной регистрации здесь.

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