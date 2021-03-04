Владимир Шевченко покидает пост главы томского УФАС

Владимир Шевченко руководит томским управлением Федеральной антимонопольной службы более 20 лет. Сегодня на пресс-конференции по итогам работы службы в 2020 году он сообщил о своем уходе.

Причиной ухода Владимир Шевченко назвал достижение возраста 65 лет, после которого по правилам госслужащие не могут продолжать работу. По его словам, он получил уведомление от руководителя российского ФАС, что после того, как 10 марта достигнет предельного возраста, служебный контракт будет расторгнут.





На пресс-конференции Владимир Шевченко рассказал, что пока не знает, кто займет его место на посту руководителя. Окончательное решение по этому вопросу будут принимать в центральном УФАС. Также Шевченко не знает, чем займется после завершения службы. Возможно, напишет книгу мемуаров о работе в ведомстве.





Владимир Шевченко родился в 1956 году в Казахстане, городе Краснокутск. В 1975 году окончил Томский автодорожный техникум. После служил в армии и заочно учился в Томском инженерно-строительном институте по специальности инженер-механик, окончил его в 1984 году. В 1995 году окончил также ТГУ по специальности юриспруденция, а в 1998 году ТГУ по специальности государственное и муниципальное управление. Больше 20 лет служил в органах внутренних дел, из них 16 лет в службах, занимающихся борьбой с коррупцией и экономическими преступлениями. Был председателем комитета экономической безопасности обладминистрации, помощником главы администрации Томской области. Руководителем томского УФАС работал с сентября 2000 года.





У ТВ2 есть своя история взаимоотношений с томским УФАС под руководством г-на Шевченко. В конце 2014 года, когда телекомпанию стали отрезать от эфира, руководство УФАС в его лице сначала сочло это грубым нарушением антимонопольного законодательства, а потом вдруг резко поменяло свою позицию.









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