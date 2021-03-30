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30 марта,
2021
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Новости

Владимир Резников: «Люди отметили, что ям стало заметно меньше»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Депутат Законодательной Думы города Томска в своем телеграм-канале сообщил, что многочисленные обращения в его общественную приемную дне остались неотвеченными. «Была сформирована карта проблемных участков. На них департаменту дорожной деятельности указали сами жители», отмечает депутат.

Владимир Резников
Владимир Резников
Фото: Законодательная Дума Томской области

По словам Владимира Резникова, всю неделю дорожники выполняли серию ремонтов. Отсыпали не только «главную» улицу на Степановке Богдана Хмельницкого, но и ул. Социалистическую, по которой было больше всего обращений.

Владимир Резников: «Люди отметили, что ям стало заметно меньше»

И вот первые результаты: люди отметили, что ям стало заметно меньше, — пишет Резников. — А это уже хорошая новость. Ждем капитального ремонта летом!

Судя по публикациям в Инстаграм, томичей, которые заметили, что «ям стало заметно меньше», немного. В основном люди постят в сетях фотографии рытвин и провалов, которые образовались на дорогах после схода снега.

Владимир Резников: «Люди отметили, что ям стало заметно меньше»
Владимир Резников: «Люди отметили, что ям стало заметно меньше»
Владимир Резников: «Люди отметили, что ям стало заметно меньше»
Владимир Резников: «Люди отметили, что ям стало заметно меньше»
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