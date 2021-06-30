Владимир Путин здоровается с записанными видеозвонками. Реакция соцсетей на прямую линию с президентом

Прямая линия с президентом страны Владимиром Путиным проходит в Москве. И хотя трансляция еще продолжается, мемы уже появились. Собрали, как соцсети реагируют на общение президента с народом.

Больше всего шуток было про то, что Владимир Путин несколько раз поздоровался с авторами вопросов, которые выводились в видеозаписи.

Не обошлось и без сравнений Владимира Владимировича с персонажем из «Нашей Раши» — Сергеем Юрьевичем Беляковым.

Но были и другие шутки. Так, не обошли вниманием качество связи во время прямой линии с президентом.