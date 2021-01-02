Владимир Путин выступил с самым длинным новогодним обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением. Первым его увидели жители Камчатки и Дальнего Востока. В этом году обращение продлилось шесть минут и стало самым длинным из подобных выступлений

«Кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то — с горькими утратами близких, любимых людей», — сказал президент.





Он отметил, что этот год «россияне прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу».





«Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания», — добавил Путин. По его словам, эпидемию еще не удалось победить полностью, борьбу с ней продолжают врачи и медсестры, экипажи скорой помощи.





Путин пожелал жителям страны здоровья, надежды, любви и счастья в 2021 году и поблагодарил россиян за сплоченность, назвав ее «основой общих успехов в будущем».