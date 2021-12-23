Владимир Путин в 17 раз провел большую пресс-конференцию. О чем шла речь. Главное

23 декабря прошла очередная, 17-я по счету пресс-конференция президента России Владимира Путина. Пресс-конференция длилась почти четыре часа, за это время Путину задали в общей сложности 55 вопросов. Кратко рассказываем главное из того, что сообщил президент.

Автор: Кремль Автор: Кремль

Экономика Экономика России оказалась лучше готовой к вызовам пандемии, чем многие ведущие страны мира. Да, инфляция в 8% — это много, надо вернуться к показателям в 4%, но Центробанк все делает верно. Если бы ЦБ не повышал ключевую ставку, то рубль уже несколько раз рухнул. Проблема с населением.146 миллионов человек для огромной территории России совершенно недостаточно. Из-за не хватает рабочих рук. Как и обещали, проиндексируем пенсии выше уровня инфляции.

Ковид Коллективный иммунитет в России сейчас 59,4%, это очень мало, нужно под 80%. Однако преследовать за отказ от вакцинации не нужно. Мера действия равна мере противодействия, а так как в России народ изобретательный, то сразу появятся способы обойти это стремление обойти. Не с людьми нужно бороться, а с правонарушениями, должностными преступлениями за подделку ковидных сертификатов. Навальный «Что касается человека, которого мы якобы отравили. Нет ни одного материала. По этому “Новичку” предлагали, чтобы наши специалисты туда проехали, вместе поработали. Дайте нам основание для возбуждения уголовного дела! Нет, ноль!.. Про это не нужно говорить, давайте перевернем эту страницу». Пытки в тюрьмах и громкие дела Пытки в тюрьмах — это общемировая проблема. «Надо спокойненько с этим работать, надо опираться на добросовестное объективное расследование, доводить до конца». Что касается убийств Анны Политковской и Бориса Немцова, то Путин «сделал все, чтобы раскрыть эти преступления»: «Виновные сидят в тюрьме. Органам следствия неизвестно, что есть какие-либо оставшиеся без наказания заказчики. Все, что от нас зависит, будем делать и в будущем. Если стоят заказчики, которых мы не знаем, будем их искать».

Автор: Кремль Автор: Кремль