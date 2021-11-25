Владимир Путин уволил главу ФСИН

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Калашникова от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний, сообщает пресс-служба Кремля. Вместо Калашникова на эту должность назначен Аркадий Гостев, который ранее был заместителем руководителя МВД.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на анонимный источник, отставка Калашникова связана с получившими общественный резонанс случаями пыток в СИЗО и колониях Саратовской области и других регионов.

Напомним, в начале октября правозащитный проект Gulagu.net начал публиковать видео с пытками и сексуальным насилием в российских колониях. По данным правозащитников, действие происходит в саратовской тюремной больнице. Как заявил глава проекта Владимир Осечкин, в распоряжени Gulagu.net находится около тысячи видео и документов, подтверждающих случаи пыток.

После публикации видео СК возбудил против сотрудников туберкулезной больницы ФСИН в Саратове 7 уголовных дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий. Глава саратовского областного управления ФСИН Алексей Федотов ушел в отставку, минимум 18 сотрудников регионального ФСИН, включая руководство туберкулезной больницы, уволили.

В мае недалеко от работы нашли раненым заместителя начальника томского управления ФСИН Александра Зорина. Телеграм-каналы Mash и «Милый Томск», ссылаясь на свои источники, сообщали о попытке самоубийства на рабочем месте. Зорин с семью ножевыми ранениями попал в реанимацию.

За год до этого, в мае 2020 года, один из заключенных колонии-поселения ЛИУ №1 рассказал об избиении и угрозах сексуальным насилием со стороны замначальника колонии. Чтобы спастись, заключенный выпрыгнул из окна, сломав обе ноги. Позже мужчина отказался от своих слов, а дело о превышении полномочий с применением насилия закрыли.