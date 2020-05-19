Владимир Путин раскритиковал правительство из-за проблем получения выплат у медиков

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Владимир Путин провел совещание с министрами, посвященное выплатам врачам. Ранее на то, что не получили президентские выплаты, пожаловались врачи сразу нескольких регионов.

Президент отметил, что расчеты должны были завершиться до 15 мая, однако, по его данным, деньги получили далеко не все врачи. Он поручил правительству РФ, Минтруду, губернаторам проконтролировать страховые выплаты медикам, которые пострадали из-за эпидемии COVID-19.

«Если бы в постановлении правительства сразу были прописаны ясные, понятные, прозрачные принципы доведения этих денег за работу в особых условиях, то было бы меньше вопросов к главврачам, которые и так с утра до ночи работают», — отметил Владимир Путин.

В свою очередь, глава ОНФ в ходе совещания отметил, что врачи не понимают порядок расчета путинских выплат.

«Мы выбрали 50 больниц, в которых было самое большое количество жалоб. По всем 50 выплаты идут. Безусловно, самый сложный момент — большое количество обращений от скорой помощи. Наш опрос показывает, что пока только 37 процентам всех врачей понятна вся методика начисления», — сказал он.

По данным Минздрава, президентские выплаты уже получили 30 тысяч врачей, 77 тысяч сотрудников среднего звена, 17 тысяч младших работников и 21 тысяча водителей. Врачи, работающие в стационарах, получают 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч, младший персонал — по 25 тысяч рублей в месяц, напоминает Мурашко. Водители скорой — по 25 тысяч рублей.

Согласно постановлению выплаты полагаются тем медицинским работникам, которые работают непосредственно с больными коронавирусом. В ряде регионов сотрудники скорой помощи жалуются, что не получили никаких выплат за работу с пациентами, у которых коронавирус только подозревается, а также повышенные нагрузки.

СК и прокуратура заявили о проверках в связи с многочисленными сообщениями о нарушениях при начислении дополнительных выплат медикам, работающим скоронавирусом. Нарушения уже выявлены в Армавире, проверки идут в Краснодаре, Кавказском, Усть-Лабинском, Успенском районах.

При этом правоохранительные органы Краснодарского края предупредили об административной и уголовной ответственности медиков, рассказавших об отсутствии президентских доплат.

В проект «Скорая журналистская помощь» обратились медработники Абинской районной больницы. 18 мая сотрудники правоохранительных органов Краснодарского края вызвали сотрудников станции скорой помощи Абинской ЦРБ для дачи разъяснений. Поводом для вызова работников стало видеообращение, в котором говорилось, что никто из сотрудников не получил выплат, обещанных президентом. Одному из сотрудников Скорой помощи выдали предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.