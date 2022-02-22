Владимир Путин признал ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народной республик. Он подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с руководством ДНР и ЛНР. Об этом в обращении к россиянам заявил президент России Владимир Путин.

Выступление президента было посвящено ситуации на Украине. Владимир Путин подробно рассказал о распаде СССР, в результате которого появилась независимая Украина. По его словам, у России было два врага — Горбачев и Ельцин.

Также Путин заявил, что агрессивные действия в Украине проводятся при поддержке зарубежных спецслужб и добавил, что украинские власти могут создать ядерное оружие, а на территории страны «фактически развернут базы НАТО» . Вступление Украины в НАТО, заявил Путин, несет прямую угрозу безопасности России.

«Вступление Украины в НАТО — это прямая угроза безопасности России. Нас раз за разом пытаются убедить в том, что НАТО — сугубо оборонительный союз, опять предлагают поверить на слово, но реальную цену таким словам мы хорошо знаем. Я спросил у Клинтона, а как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО. Реакция была весьма сдержанной», — отметил президент.

По его словам, в Донбассе «геноциду подвергаются почти четыре миллиона человек», которые «не поддержали госпереворот», выступают против «пещерного национализма».

Прошу Совет Федерации поддержать решение о призании независимости Луганской и Донецкой народной республики и заключить договор о дружбе и взаимопомощи.

«Уверен, что народ России меня поддержит», — сказал в завершении обращения Путин.