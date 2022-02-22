Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Владимир Путин признал ДНР и ЛНР
Новости

Владимир Путин признал ДНР и ЛНР

ТВ2 ТВ2

Президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народной республик. Он подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с руководством ДНР и ЛНР. Об этом в обращении к россиянам заявил президент России Владимир Путин.

Выступление президента было посвящено ситуации на Украине. Владимир Путин подробно рассказал о распаде СССР, в результате которого появилась независимая Украина. По его словам, у России было два врага — Горбачев и Ельцин. 

Также Путин заявил, что агрессивные действия в Украине проводятся при поддержке зарубежных спецслужб и добавил, что украинские власти могут создать ядерное оружие, а на территории страны «фактически развернут базы НАТО» . Вступление Украины в НАТО, заявил Путин, несет прямую угрозу безопасности России.

«Вступление Украины в НАТО — это прямая угроза безопасности России. Нас раз за разом пытаются убедить в том, что НАТО — сугубо оборонительный союз, опять предлагают поверить на слово, но реальную цену таким словам мы хорошо знаем. Я спросил у Клинтона, а как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО. Реакция была весьма сдержанной», — отметил президент.

По его словам, в Донбассе «геноциду подвергаются почти четыре миллиона человек», которые «не поддержали госпереворот», выступают против «пещерного национализма».

Прошу Совет Федерации поддержать решение о призании независимости Луганской и Донецкой народной республики и заключить договор о дружбе и взаимопомощи.

«Уверен, что народ России меня поддержит», — сказал в завершении обращения Путин.

Ранее состоялось заседание Совета безопасности РФ, на котором зампред совета Дмитрий Медведев предложил признать независимость республик Донбасса. Это предложение поддержали все присутствовавшие на заседании. В свою очередь, лидеры Германии и Франции «выразили разочарование» решением Владимира Путина, но «обозначили готовность к продолжению контактов», сообщает Кремль.

Ранее Путин неоднократно заявлял, что выступает за соблюдение Минских договоренностей в рамках урегулирования кризиса в Донбассе. В этих соглашениях говорится о том, что ДНР и ЛНР — неотъемлемая часть Украины. 

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.