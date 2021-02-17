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17 февраля,
2021
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Владимир Путин предложил подумать о введении талонов для бедных

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами фракций Госдумы согласился с предложением подумать о введении продуктовых талонов для бедных слоев населения, хотя и отметил наличие проблем. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24».


По словам главы государства, вопрос продовольственных сертификатов для малоимущих звучит в правительстве, идея уже заметна и плюсы у нее имеются.


«Точно совершенно подумать над этим можно. Правда, на мой взгляд, сейчас это не так актуально, как было в разгар эпидемии», — подчеркнул Путин.


Ранее о необходимости ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих заявила глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина. По ее словам, временная заморозка цен на базовые продукты питания проблему не решит, а соответствующий рост доходов не ожидается.


Добавим, термин «продуктовая карточка» возник в России в годы Первой мировой.  Их отменили в СССР только в 1947 году. В годы Перестройки появились «суррогаты» таких карточек. На них можно было купить по государственным расценкам табак, алкоголь, одежду и обувь, а также ряд продуктов.


При этом «продуктовые карточки» есть и в США.  Суть американской программы в том, что на каждого, кто живет за чертой бедности, (его доходы должны быть ниже $1,6 тысячи в месяц) выделяется $130 ежемесячно. Эти деньги можно потратить на продукты, но на них нельзя покупать алкоголь, табак, лекарства, оплачивать жилищные и транспортные услуги. По данным 2015 года, такой помощью пользовались 50 млн американцев.

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