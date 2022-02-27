Путин поручил перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Речь и про ядерное оружие

Президент России Владимир Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Об этом Путин заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Николаем Герасимовым.
Санкции против России он назвал «нелегитимными».
«Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — сказал президент.
Согласно справочнику по терминологии в оборонной сфере, опубликованном Минобороны, стратегические силы сдерживания (ССС) являются основой боевой мощи Вооруженных сил России и предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора в том числе в войне с применением ядерного оружия.
«Ядерные чемоданчики в России находятся у президента, главы Минобороны и главы Генштаба. Именно три этих человека только что собрались, чтобы объявить об усилении сил сдерживания. Ключи от чемоданчиков — у офицеров-операторов. Чтобы начать ядерную войну, достаточно приведения в действие двух из трех систем», — пишет «Новая газета».