Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Путин поручил перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Речь и про ядерное оружие
Новости

Путин поручил перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Речь и про ядерное оружие

ТВ2 ТВ2

Президент России Владимир Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Об этом Путин заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Николаем Герасимовым.

Санкции против России он назвал «нелегитимными».

«Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — сказал президент.

Согласно справочнику по терминологии в оборонной сфере, опубликованном Минобороны, стратегические силы сдерживания (ССС) являются основой боевой мощи Вооруженных сил России и предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора в том числе в войне с применением ядерного оружия.

«Ядерные чемоданчики в России находятся у президента, главы Минобороны и главы Генштаба. Именно три этих человека только что собрались, чтобы объявить об усилении сил сдерживания. Ключи от чемоданчиков — у офицеров-операторов. Чтобы начать ядерную войну, достаточно приведения в действие двух из трех систем», — пишет «Новая газета».

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.