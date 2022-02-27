Путин поручил перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Речь и про ядерное оружие

Президент России Владимир Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Об этом Путин заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Николаем Герасимовым.



Санкции против России он назвал «нелегитимными».

«Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — сказал президент.