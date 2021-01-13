Владимир Путин поручил начать всеобщую вакцинацию от коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова в ответ сказала, что поручение могут выполнить уже с понедельника. Она отметила, что всеобщую вакцинацию обговорит завтра на оперштабе с регионами.

Владимир Путин заявил, что со следующей недели нужно перейти к массовой вакцинации всего населения от коронавируса.

​​В Томскую область с начала кампании по вакцинации от коронавируса поставлено 3742 дозы двухкомпонентной вакцины Гам-КОВИД-Вак (торговая марка «Спутник V»). На первом этапе привито 1425 человек, вторую прививку получили уже 635 жителей региона.





Вакцинация началась в начале декабря и продолжилась в новогодние праздники.





«На сегодняшний день на портале ковидтомск.рф зарегистрировано 3194 человека. Все списки сформированы, разбиты по пунктам вакцинации. Вакцина доставлена в центры вакцинации, в том числе в районах области. Мы начинаем приглашать людей на этой неделе», — сообщил заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев.





Подать заявку на вакцинацию от коронавируса можно через сайт ковидтомск.рф, заполнив анкету. У жителей есть возможность выбрать удобный прививочный пункт: вне зависимости от места проживания, можно, например, рядом с местом работы.





Поставить прививку могут и жители Томской области от 18 лет и старше. Ограничения по возрасту 60+ сняты – соответствующие изменения внесены в аннотацию вакцины Гам-КОВИД-Вак.