Добрые новости
13 января,
2021
Новости

Владимир Путин поручил начать всеобщую вакцинацию от коронавируса

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Владимир Путин заявил, что со следующей недели нужно перейти к массовой вакцинации всего населения от коронавируса.


Вице-премьер Татьяна Голикова в ответ сказала, что поручение могут выполнить уже с понедельника. Она отметила, что всеобщую вакцинацию обговорит завтра на оперштабе с регионами.

​​В Томскую область с начала кампании по вакцинации от коронавируса поставлено 3742 дозы двухкомпонентной вакцины Гам-КОВИД-Вак (торговая марка «Спутник V»). На первом этапе привито 1425 человек, вторую прививку получили уже 635 жителей региона.


Вакцинация началась в начале декабря и продолжилась в новогодние праздники.


«На сегодняшний день на портале ковидтомск.рф зарегистрировано 3194 человека. Все списки сформированы, разбиты по пунктам вакцинации. Вакцина доставлена в центры вакцинации, в том числе в районах области. Мы начинаем приглашать людей на этой неделе», — сообщил заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев.


Подать заявку на вакцинацию от коронавируса можно через сайт ковидтомск.рф, заполнив анкету. У жителей есть возможность выбрать удобный прививочный пункт: вне зависимости от места проживания, можно, например, рядом с местом работы.


Поставить прививку могут и жители Томской области от 18 лет и старше. Ограничения по возрасту 60+ сняты – соответствующие изменения внесены в аннотацию вакцины Гам-КОВИД-Вак.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.