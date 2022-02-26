Владимир Путин попал под санкции США и ЕС из-за войны с Украиной. Главное о новых санкциях

США решили ввести санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и членов Совета безопасности РФ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.
Кроме Путина, Лаврова и членов Совбеза РФ, под санкции попали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. В отношении новых фигурантов санкционного списка будет применяться блокировка активов и сделок, заявил Минфин США.
Единственные лидеры стран, которые находятся в санкционных списках Евросоюза, помимо Путина, — это президенты Сирии и Беларуси. В аналогичных списках США значатся, в частности, верховный лидер Ирана и глава КНДР.
Новый пакет санкций опубликовал и Евросоюз, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный журнал ЕС.
Евросоюз также включил в санкционный список президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, главу МВД Владимира Колокольцева, спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергея Иванова.Также в список попали ряд белорусских военнослужащих и депутатов Госдумы, голосовавших за признание ДНР и ЛНР.
Кроме того, ЕС приостановил действие ряда положений соглашения об упрощении выдачи виз с Россией для дипломатов, чиновников и некоторых других категорий граждан РФ, а также наложил ограничения на десятки российских компаний. В санкционные списки попали:
- Альфа-банк, «Открытие», банк «Россия», Промсвязьбанк
- Минобороны РФ, Служба внешней разведки
- «Оборонпром», «Рособоронэкспорт»
- РЖД, «Камаз», «Севкомфлот», «Севмаш»
- «Сухой», «Иркут», «Туполев»
- РКЦ «Прогресс» и другие компании космического сектора
Всем этим компаниям запрещен доступ к рынку капитала и любым видам финансовых услуг. Также европейские компании не будут предоставлять им техническую помощь и торговать с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения.
Ограничения, введенные сегодня в отношении РФ из-за военных действий в Украине, касаются в том числе депозитов россиян в Европе, а также продажи и покупки финансовых инструментов в их интересах в евро, отмечает РБК. Детали:
- Запрет на покупку и продажу финансовых инструментов, номинированных в евро, в интересах российских клиентов касается как юридических, так и физических лиц.
- Согласно новым ограничениям по депозитам, европейским банкам запретили принимать депозиты от граждан РФ (резидентов) или российских юрлиц на сумму более 100 тысяч евро на одну кредитную организацию. Запрет не распространяется на депозиты, необходимые для «незапрещенной трансграничной торговли товарами и услугами» между РФ и ЕС.
- Санкции запрещают листинг акций российских госкомпаний на европейских биржах.
- Депозитариям из ЕС запрещено оказывать любые услуги гражданам и организациям по продаже ценных бумаг, выпущенных после 12 апреля.