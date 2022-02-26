Владимир Путин попал под санкции США и ЕС из-за войны с Украиной. Главное о новых санкциях

Кроме Путина, Лаврова и членов Совбеза РФ, под санкции попали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. В отношении новых фигурантов санкционного списка будет применяться блокировка активов и сделок, заявил Минфин США.

США решили ввести санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и членов Совета безопасности РФ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Единственные лидеры стран, которые находятся в санкционных списках Евросоюза, помимо Путина, — это президенты Сирии и Беларуси. В аналогичных списках США значатся, в частности, верховный лидер Ирана и глава КНДР.

Новый пакет санкций опубликовал и Евросоюз, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный журнал ЕС.

Евросоюз также включил в санкционный список президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, главу МВД Владимира Колокольцева, спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергея Иванова.Также в список попали ряд белорусских военнослужащих и депутатов Госдумы, голосовавших за признание ДНР и ЛНР.

Кроме того, ЕС приостановил действие ряда положений соглашения об упрощении выдачи виз с Россией для дипломатов, чиновников и некоторых других категорий граждан РФ, а также наложил ограничения на десятки российских компаний. В санкционные списки попали:

Альфа-банк, «Открытие», банк «Россия», Промсвязьбанк

Минобороны РФ, Служба внешней разведки

«Оборонпром», «Рособоронэкспорт»

РЖД, «Камаз», «Севкомфлот», «Севмаш»

«Сухой», «Иркут», «Туполев»

РКЦ «Прогресс» и другие компании космического сектора

Всем этим компаниям запрещен доступ к рынку капитала и любым видам финансовых услуг. Также европейские компании не будут предоставлять им техническую помощь и торговать с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения.