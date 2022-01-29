Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы для педофилов

Пожизненное заключение будут назначать педофилам, которые повторно совершили преступления в отношении половой неприкосновенности детей до 18 лет, а не 14, как ранее.

Также пожизненное будет назначаться за первое преступление против половой неприкосновенности ребенка, если в нем пострадали два и более детей или если насилие было сопряжено с другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями.

Поправки в ст. 131 и 132 Уголовного кодекса («Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера») предложили внести депутаты от «Единой России» Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Инициативу поддержал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. 18 января законопроект одобрила Госдума, несколько дней спустя — Совфед.