{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости 10 тысяч рублей: Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам
Новости

10 тысяч рублей: Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

В целях социальной поддержки пенсионеров президент Владимир Путин подписал Указ о единовременной денежной выплате им — по 10 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Администрации Президента России.

«Единовременная денежная выплата осуществляется в сентябре 2021 г. территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты. При этом гражданам, являющимся получателями одновременно двух пенсий, одна из которых выплачивается Пенсионным фондом Российской Федерации, единовременная денежная выплата осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации», — говорится в Указе.

То есть пенсионерам не нужно самостоятельно подавать заявление. Пенсионный фонд сам подготовит все нужные бумаги и направит деньги получателям.

С предложением о разовой выплате пенсионерам Владимир Путин выступил 22 августа на встрече с кандидатами в депутаты от «Единой России». Он также предложил сделать выплату «по итогам года» военнослужащим. По его оценке, она составит 15 тысяч рублей.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.