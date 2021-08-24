10 тысяч рублей: Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам

В целях социальной поддержки пенсионеров президент Владимир Путин подписал Указ о единовременной денежной выплате им — по 10 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Администрации Президента России.

«Единовременная денежная выплата осуществляется в сентябре 2021 г. территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты. При этом гражданам, являющимся получателями одновременно двух пенсий, одна из которых выплачивается Пенсионным фондом Российской Федерации, единовременная денежная выплата осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации», — говорится в Указе.

То есть пенсионерам не нужно самостоятельно подавать заявление. Пенсионный фонд сам подготовит все нужные бумаги и направит деньги получателям.