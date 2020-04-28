Владимир Путин объявил нерабочие дни до 11 мая
Владимир Путин сообщил, что поэтапный выход из режима ограничений начнется с 12 мая. До 11 мая президент объявил выходные дни. Сегодня Владимир Путин в пятый раз выступил с обращением к населению перед совещанием с руководителями регионов.
Нам удалось затормозить развитие эпидемии. Выявление новых случаев стабилизировалось. Это результат всех россиян, которые прислушались к рекомендациям врачей. Но это не должно нас успокаивать. Специалисты говорят, что пик еще не пройден.Мы перед самым сложным этапом. Угрозы сохраняются. Это может коснуться каждого. От всех нас потребуется предельная собранность, — сказал Владимир Путин.
Владимир Путин отметил, что чем строже сейчас будут соблюдаться правила самоизоляции, тем скорее режим самоизоляции будет снят.
«Впереди у нас череда майских праздников, а между ними рабочие дни. Мы знаем, что в обычной ситуации многие бы не работали, а брали бы отгулы. Считаю, что нужно объявить эти три дня — 6,7,8 мая — нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, выходные дни продлены до 11 мая».
Президент страны подчеркнул, что главы регионов сохранят полномочия. Владимир Путин поручил Правительству и Роспотребнадзору подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая. При этом, регионы должны ознакомиться с этим планом к 5 маю, чтобы понимать порядок действий. При этом президент подчеркнул, что одномоментной отмены ограничений по коронавирусу не будет, так как в некоторых регионах может сохраняться сложная ситуация.
Также он поручил подготовить новый пакет поддержки бизнеса и граждан и начать подготовку на перспективу масштабного плана восстановления экономики после коронавируса.
В настоящее время Россия занимает восьмое место по числу заразившихся коронавирусом. Число больных новой коронавирусной инфекцией выросло до 93 558 человек. Умерло 867 человек.
В Томской области количество больных коронавирусом составляет 81 человек. Из них 15 человек уже здоровы. При этом в Томской области до 30 апреля действует режим самоизоляции. На улицу можно выходить, если надо в ближайший магазин за продуктами, на работу, выбросить мусор или погулять с собакой.
С 27 апреля Томская область ограничила въезд и выезд из региона. 28 апреля в регионе ужесточили режим самоизоляции. В частности, вводится единый образец справки от работодателя, обязательная регистрация на портале работа.томск.рф, а томичи, вернувшиеся из-за границы, обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию в обсерваторе.
Владимир Путин до этого уже четыре раза выступал с обращениями. В первый раз он перенес срок голосования по поправкам в Конституцию и объявил выходную неделю, а затем продлил нерабочие дни до конца месяца. Неделю назад в своем выступлении перед совещанием с губернаторами Владимир Путин отметил, что пик заболеваемости коронавирусом придется на ближайшие две недели. Президент подчеркнул, что Россия победит коронавирус так же, как победила печенегов и половцев.
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