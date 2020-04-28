Владимир Путин объявил нерабочие дни до 11 мая

Владимир Путин сообщил, что поэтапный выход из режима ограничений начнется с 12 мая. До 11 мая президент объявил выходные дни. Сегодня Владимир Путин в пятый раз выступил с обращением к населению перед совещанием с руководителями регионов.

Нам удалось затормозить развитие эпидемии. Выявление новых случаев стабилизировалось. Это результат всех россиян, которые прислушались к рекомендациям врачей. Но это не должно нас успокаивать. Специалисты говорят, что пик еще не пройден.Мы перед самым сложным этапом. Угрозы сохраняются. Это может коснуться каждого. От всех нас потребуется предельная собранность, — сказал Владимир Путин.

Владимир Путин отметил, что чем строже сейчас будут соблюдаться правила самоизоляции, тем скорее режим самоизоляции будет снят.





«Впереди у нас череда майских праздников, а между ними рабочие дни. Мы знаем, что в обычной ситуации многие бы не работали, а брали бы отгулы. Считаю, что нужно объявить эти три дня — 6,7,8 мая — нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, выходные дни продлены до 11 мая».





Президент страны подчеркнул, что главы регионов сохранят полномочия. Владимир Путин поручил Правительству и Роспотребнадзору подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая. При этом, регионы должны ознакомиться с этим планом к 5 маю, чтобы понимать порядок действий. При этом президент подчеркнул, что одномоментной отмены ограничений по коронавирусу не будет, так как в некоторых регионах может сохраняться сложная ситуация.





Также он поручил подготовить новый пакет поддержки бизнеса и граждан и начать подготовку на перспективу масштабного плана восстановления экономики после коронавируса.