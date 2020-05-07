Владимир Путин обсудил, как регионам выходить из режима самоизоляции. Главное

Владимир Путин провел совещание с правительством о мерах борьбы с COVID-19 и смягчении самоизоляционных мер.

«Жизнь гораздо сложнее любых схем, тем не менее нужно иметь четкий алгоритм выхода из самоизоляции для каждого региона. Любая неосторожность может обернуться срывом, откатом назад. Ответственность за каждое принятое решение и членов правительства, и глав регионов крайне высока», — сказал Владимир Путин.

По данным властей, на сегодня в России 1,2 млн безработных. Уже выплачено пособий по безработице в беззаявительном порядке на 1,8 миллиарда рублей. На выплаты для детей до трех лет выделено 9 млрд рублей. Выплаты смогут получить более 3 млн детей. Материнский капитал в беззаявительном порядке с 15 апреля получили около 66 тысяч семей.

45,7 млрд рублей направлены на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом.





«Количество новых заболевших превышает количество выписываемых. Медицинская система по-прежнему работает в напряжении», — подчеркнул министр здравоохранения Михаил Мурашко.





В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что самоизоляция позволила сгладить пики заболеваемости. По мнению главы Роспотребнадзора, главы регионов должны снимать режим самоизоляции поэтапно. Так, в рамках первого этапа станет можно заниматься спортом на улице. На втором этапе начнут работать образовательные организации, магазины, которые прежде были закрыты, можно будет свободно гулять. На третьем этапе можно будет посещать скверы и парки, соблюдая дистанцию.





Снятие режима самоизоляции будет зависеть от темпов роста заболеваемости, свободного коечного фонда и количества проведенных тестов в регионе. Если эпидситуация ухудшится, то главы регионы вновь могут ввести ограничительный режим.





В Томской области режим самоизоляции действует до 12 мая. С 1 по 5 мая правоохранительные органы Томской области зарегистрировали 1144 случая несоблюдения действующего в регионе режима всеобщей самоизоляции.





Большинство выявленных нарушений квалифицируются по статье 20.6.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за невыполнение установленных для профилактики пандемии коронавируса правил поведения в условиях повышенной готовности. За нарушение этих же требований детьми на имя родителей составлено 42 административных протокола (по статье 5.35 КоАП РФ).





Всего с 18 марта в Томской области запротоколировано 6800 аналогичных правонарушений, в том числе на родителей-подростков – 229.