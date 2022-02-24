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Владимир Путин объявил о вводе войск на территории ДНР и ЛНР

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Президент России Владимир Путин выступает со срочным обращением к нации. В ходе своего выступления Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

«Мною принято решение о проведении специальной военной операции. В наши планы не входит оккупация Украинских территорий.  Наша цель — самозащита от создаваемых нам угроз», — сказал Владимир Путин.

Владимир Путин также заявил, что ответственность «за возможное кровопролитие» будет лежать на украинских властях.

Владимир Путин объявил о признании независимыми государствами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 22 февраля. На следующий день его решение одобрили депутаты Госдумы и сенаторы, а Совет Федерации к тому же разрешил использовать российские войска за рубежом. 

После этого ряд стран объявил, что они решили ввести санкции в отношении России. Помимо ЕС и США, санкции решили ввести Великобритания, Австралия, Канада, Япония. Их ограничения направлены против сделок с ДНР и ЛНР, российских банков и российского суверенного долга. Кроме того, Австралия внесет в санкционный список восемь членов Совета безопасности РФ, а Великобритания — близких к Путину бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

Канада и Украина, как и Евросоюз, введут санкции против депутатов Госдумы, голосовавших за обращение к Путину по поводу ДНР и ЛНР. Германия в ответ на признание самопровозглашенных республик окончательно остановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2».

При этом, многие страны подчеркивали, что санкции могут быть ужесточены, если Владимир Путин введет войска.

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