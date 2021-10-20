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Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 октября по 7 ноября

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Президент страны Владимир Путин объявил новый период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Некоторые регионы могут ввести нерабочие дни раньше или продлить их по необходимости.

«Ситуация с коронавирусом складывается сложная, темпы распространения значительно выросли. Я помню, в самом начале спрашивал некоторых своих близких, однокурсников: "Ты привился?. Он мне: а ты привился? – Нет пока – Я подожду, пока ты привьешься". Хорошо, вот я привился. Спрашиваю: "Привился? – нет! – Почему? – Ну не знаю, подожду пока". Странно, люди с хорошим образованием, с научными степенями. Ну вот просто я не понимаю, что происходит! У нас только два способа пройти через этот период – переболеть или вакцинироваться. Ну лучше вакцинироваться. Зачем дожидаться болезни и тяжелых ее последствий? Пожалуйста, проявите ответственность, примите все необходимые меры, чтобы защитить свое здоровье и своих близких.», — сказал Владимир Путин в своем обращении.

В связи с нерабочими днями правительство РФ предлагает выплачивать компаниям из пострадавших отраслей единовременную выплату в размере одного минимального оклада на каждого рабочего. По словам вице-премьера РФ Андрея Белоусова, выплаты получат порядка двух млн человек. Они будут осуществляться с 15 ноября по 31 декабря. По оценкам словам, на это потребуется 27 миллиардов рублей, что покроет половину выпадающей выручки. 

Ранее такое предложение внесла вице-премьер Татьяна Голикова. Причина — резкий рост числа заболевших ковидом в последние две недели. По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксировали 34 073 новых случая COVID-19. Умерли 1028 человек, у которых был подтвержден COVID-19 — максимум за сутки с начала пандемии.

Впервые нерабочие дни из-за пандемии COVID-19 были объявлены в России 30 марта 2020 года. Затем они несколько раз продлевались. Всего такой режим действовал 42 дня — до 11 мая. В последний раз по всей России нерабочие дни были объявлены весной 2021 года между майскими праздниками — с 4 по 7 мая. 

В этот раз фактически нерабочими становятся три дня — с 1 по 3 ноября. 4 ноября в России праздник — День народного единства, а с 5 по 7 ноября и так выходные.

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