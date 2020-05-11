Владимир Путин не стал продлять период нерабочих дней. Главное из обращения президента
Владимир Путин не стал продлять период нерабочих дней, который был объявлен с 30 марта. С 12 мая единый период нерабочих дней завершается, сказал президент в своем обращении, посвященном ситуации с коронавирусом.
Президент отметил, что режим самоизоляции позволил затормозить и замедлить распространение заболеваемости. Главы регионов будут самостоятельно принимать решения о режиме ограниченных мер, решающее слово при принятии решения о снятии ограничений остается за врачами. Планы о поэтапным смягчении ограничений главы региона должны сформировать к 11 мая. При этом, режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
«Выход из режима ограничений будет постепенным. У нас большая страна, эпидемиологическая обстановка в разных регионах разная. Нельзя руководствоваться общей калькой, так как в одних регионах мероприятия могут создавать . Поэтому с 12 мая единый период нерабочих дней по всей стране завершается, но не завершается борьба с эпидемией», — подчеркнул президент.
Он добавил, что с 12 мая восстанавливается работа всех базовых отраслей экономики. При этом, запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется, а все предприятия, магазины и другие учреждения должны соблюдать санитарные требования.
Также Владимир Путин сказал о следующих мерах поддержки:
- с 1 июня единовременно будут выплачивать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 15 лет включительно.
- детские пособия вырастут вдвое с 3,3 тысячи до 6,7 тысячи рублей
- всем предпринимателям, сохранившим 90% сотрудников, будет выдан кредит до 1 апреля 2021 года под два процента, из расчета 1 МРОТ на одного сотрудника. Если занятость будет сохранена на те же 90 процентов, кредит будет полностью списан. Если сохранят 80 процентов — спишут половину.
- фискальные платежи НКО, ИП и предприятий малого и среднего бизнеса, работающие в пострадавших сферах экономики, будут списаны за апрель, май, июнь (все платежи, кроме НДС)
- самозанятым гражданам вернут их налог на доход, уплаченный в 2019 году и предоставят налоговый вычет в размере одного МРОТ
- семьям, у которых нет права на материнский капитал, установят ежемесячную выплату в пять тысяч рублей за апрель, май и июнь.
Напомним, в Томской области режим самоизоляции введен до 1 июня. С 18 мая в регионе начинает действовать обязательный масочный режим. При этом с 12 мая режим смягчается: томичам разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.
Роспотребнадзор опубликовал план снятия ограничений. В документе подчеркивается, что выход из режима самоизоляции будет зависеть от количества проведенных тестов, темпов роста выявленных больных и количества свободных коек.
В Томской области зарегистрировано 279 случаев заболевания коронавирусом: 212 на лечении, 63 выздоровели, четверо умерли.
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