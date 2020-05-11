Владимир Путин не стал продлять период нерабочих дней. Главное из обращения президента

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Владимир Путин не стал продлять период нерабочих дней, который был объявлен с 30 марта. С 12 мая единый период нерабочих дней завершается, сказал президент в своем обращении, посвященном ситуации с коронавирусом.

Президент отметил, что режим самоизоляции позволил затормозить и замедлить распространение заболеваемости. Главы регионов будут самостоятельно принимать решения о режиме ограниченных мер, решающее слово при принятии решения о снятии ограничений остается за врачами. Планы о поэтапным смягчении ограничений главы региона должны сформировать к 11 мая. При этом, режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

«Выход из режима ограничений будет постепенным. У нас большая страна, эпидемиологическая обстановка в разных регионах разная. Нельзя руководствоваться общей калькой, так как в одних регионах мероприятия могут создавать . Поэтому с 12 мая единый период нерабочих дней по всей стране завершается, но не завершается борьба с эпидемией», — подчеркнул президент.

Он добавил, что с 12 мая восстанавливается работа всех базовых отраслей экономики. При этом, запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется, а все предприятия, магазины и другие учреждения должны соблюдать санитарные требования.