Владимир Путин назначил нового начальника МЧС

Владимир Путин назначил врио главы МЧС. Им стал генерал-полковник внутренней службы Заслуженный спасатель Российской Федерации, Заслуженный работник пожарной охраны Александр Чуприян.

Александр Чуприян родился 23 марта 1958 года в городе Ухта Коми АССР. Окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР по специальности «инженер противопожарной техники и безопасности». Прошел карьеру от пожарного до руководящих должностей в Управлении государственной противопожарной службы Главного управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В 2003-2005 годах был начальником Главного управления государственной противопожарной службы МЧС России. Затем год возглавлял Северо-Западный региональный центр Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

С 2006-2018 гг. занимал пост заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2018 году назначен первым заместителем министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, орденом Дружбы, медалью «За отвагу на пожаре» и т.п.