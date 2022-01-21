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Владимир Путин наградил томского губернатора орденом Александра Невского

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Губернатора Томской области Сергея Жвачкина наградили орденом Александра Невского. Указ, подписанный президентом РФ, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что Сергей Жвачкин награждается за большой вклад в социально-экономическое развитие Томской области и многолетнюю добросовестную работу. Отметим, 20 января губернатор отметил юбилей, ему исполнилось 65 лет.

Орденом Александра Невского награждаются госслужащие со стажем не менее 20 лет. «За особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги», — говорится в описании награды. Кавалерами ордена Александра Невского являются бывший томский губернатор Виктор Кресс, экс-ректор ТПУ Петр Чубик, экс-руководитель «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов. В 2017 Владимир Путин вручил Сергею Жвачкину в Кремле орден Дружбы «за трудовые успехи».

Ранее сообщалось, что Оксана Козловская, спикер областной Думы, вышла с предложением в комиссию по наградам Томской области: наградить губернатора Сергея Жвачкина знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» за большой личный вклад в решение задач социально-экономического развития Томской области. Депутаты Думы в ходе голосования решение о награждении поддержали.

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