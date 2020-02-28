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28 февраля,
2020
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Владимир Путин наградил медалью ректора ТГУ Эдуарда Галажинского

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Владимир Путин наградил ректора ТГУ Эдуарда Галажинского медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, говорится в указе на официальном портале правовой информации. Также президентские награды получили профессор ТГАСУ Анатолий Манников и сенатор от Томской области Владимир Кравченко. 

Владимир Путин наградил медалью ректора ТГУ Эдуарда Галажинского

Эдуард Галажинский и профессор ТГАСУ Анатолий Манников получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за «заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу».

Также «Орден Дружбы» получил сенатор от Томской области Владимир Кравченко. Политика наградили «за развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

Всего по президентскому указу 27 февраля государственные награды и почетные звания получили 84 деятеля политики, науки, культуры и спорта. 

Эдуард Галажинский родился в 1968 году в Томске, в 1990 году окончил исторический факультет ТГУ. Доктор психологических наук, профессор, действительный член Российской академии образования. С 21 ноября 2013-го – ректор ТГУ. В феврале 2019 года стал вице-президентом Российской академии образования. 

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