Владимир Путин объявил выходные до 30 апреля

«Завершается неделя, которая была объявлена в России нерабочей. При этом в напряженной ситуации продолжают трудиться врачи, медсестры. Уверен, что все граждане страны присоединятся к сердечной благодарности, — сказал Владимир Путин. — Нерабочая неделя позволила выиграть время для упреждающих действий. Для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно. В целом, нам удается оградить от серьезной угрозы людей старшего поколения, не допустить вспышки в детских садах и школах. Закономерный вопрос, что дальше. Я объявляю нерабочими все дни до конца апреля с сохранением заработной платы».

Президент страны Владимир Путин выступил со вторым обращением, которое посвящено ситуации с коронавирусом. Он поблагодарил всех, кто выполняет рекомендации врачей и отметил, что угроза сохраняется, а пик эпидемии еще не пройден.

Добавил, что при этом решать, какие объекты будут работать, а какие нет, станут решать главы регионов. А вынужденный нерабочий период может быть сокращен, если обстановка стабилизируется.





Первое обращение Владимира Путина состоялось 25 марта. Президент объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы и призвал оставаться дома и не посещать места скопления людей. После послания президента регионы стали объявлять режим полной самоизоляции. Действует такой и в Томской области. До 15 апреля томичам рекомендуется сидеть дома. На улицу можно выходить, если надо в ближайший магазин за продуктами, на работу, выбросить мусор или погулять с собакой.





Из-за объявленной выходной недели и введенного режима самоизоляции в Томской области не работает часть предприятий. Это кинотеатры, фитнес-залы, салоны красоты, кафе и рестораны, где нет доставки. Бизнес несет значительные убытки. Чтобы как-то смягчить удар, власти Томской области добились сокращения арендной платы и перенесли уплату части налогов.



За последние сутки в России зарегистрирован 771 случай новой коронавирусной инфекции в 29 регионах страны. Всего в стране зарегистрировано 3548 заболевших в 76 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 235 человек.





В Томской области по-прежнему два человека, которые в настоящий момент болеют коронавирусной инфекцией.





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