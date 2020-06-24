Владимир Путин хочет ввести налог на «богатых», обещает свободу для людей и 10 тысяч детям

Введение налога на богатых, льготы по ипотеке и повторная выплата 10 тысяч рублей для детей до 16 лет. О чем говорил президент страны в очередном обращении к жителям.

По словам главы государства, важны также свобода для людей, снятие преград для предпринимателей и инвесторов, для всех, кто занимается реальной работой и созиданием.

«Прямая поддержка людей, инвестиции в образование, здравоохранение и народосбережение, демографию - это как раз и есть залог роста национальной экономики, устойчивого и динамичного развития страны в целом», — сказал Путин в своем обращении к россиянам.

23 июня Владимир Путин в очередной раз обратился к населению страны. Он поручил продлить стимулирующие выплаты и доплаты для медиков на июль и август (до 15 сентября). Аналогичные выплаты предусмотрены и для специалистов социальных учреждений.

С 1 января президент предложил изменить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, чьи доходы превышают 5 миллионов в год (два года назад он такую меру считал бессмысленной: «фискальный результат почти нулевой, а шума много») . Эти деньги (порядка 60 млрд рублей) целевым образом пойдут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.





В июле президент поручил еще раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Путин отметил, что получившие первую выплату, получат вторую автоматически, то есть, заявления подавать не нужно.





Также президент предложил распространить льготную ипотеку на жилье до 6 млн рублей (вместо 3), а в крупных агломерациях — до 12 млн рублей.





Кроме того президент пообещал выделить еще 100 млрд руб на программу льготного кредитования компаний в 2% при условии сохранения рабочих мест. Также по словам президента, правительство готово перевести треть требований к строительной отрасли в раздел рекомендаций. Отдельное внимание президент уделил высокотехнологичному бизнесу. Президент предложил сократить нагрузку на фонд оплаты труда для высокотехнологичных компаний — снизить ставку налога на прибыль с 20 до 3% для высокотехнологичных компаний, а ставку страховых взносов с нынешних 14 до 7,6 процентов. По словам Путина, это одна из самых низких ставок в мире.





Для обновления дорожной сети регионам будет выделено еще 100 млрд. А также еще 100 млрд рублей на компенсацию доходов, которые не получили регионы из-за пандемии коронавируса.





Напомнил президент и о голосовании по поправкам в Конституцию.





«Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат», — подчеркнул президент.





«Эпидемия ещё не закончилась. Нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу», — отметил президент в конце.