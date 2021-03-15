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15 марта,
2021
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Владимир Брюханцев покидает пост заммэра Томска

ТВ2
ТВ2
59 минут назад

Владимир Брюханцев, курирующий в администрации города Томска вопросы развития инженерной инфраструктуры, транспортного обслуживания населения и оказания ритуальных услуг, оставляет занимаемую должность по состоянию здоровья. Исполнять обязанности заместителя мэра Томска – начальника департамента городского хозяйства будет Александр Карпанин.

Владимир Брюханцев покидает пост заммэра Томска

«Владимир Николаевич имеет серьезный опыт работы в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Он настоящий профессионал своего дела, мудрый наставник и авторитетный руководитель, охотно делящийся с коллегами своими знаниями. Это человек слова и дела, на счету которого немало ключевых достижений в жизни Томска, но все мы пониманием, что здоровье человека — это самое главное. С уходом Владимира Николаевича на заслуженный отдых мы знаем, что не потеряем с ним связь», — отметил и.о. мэра Михаил Ратнер.


С 2014 года Владимир Брюханцев возглавлял департамент, специалисты которого ежедневно решают важнейшие вопросы, связанные с жизнеобеспечением города. Он принимал активное участие в реализации мероприятий по газификации областного центра, в частности, мкр. Наука, Энтузиастов, Сосновый бор, села Дзержинское, модернизации коммунальной инфраструктуры города – установке в Томске комплексов очистки воды «ГЕЙЗЕР-ТМ-1,5», строительстве станции водоочистки в дер. Лоскутово, сетей централизованного водоснабжения в пос. Степановка, Спутник, Свечной.


Во время работы Владимира Брюханцева в Томске впервые за долгие годы была проведена реконструкция тепломагистралей в мкр. Татарская слобода, Телецентр, по ул. Никитина, в пер. Курском и пр. В целом за предыдущие пять лет в Томске в нормативное состояние было приведено почти 45 км сетей теплоснабжения. Масштабные изменения затронули и сферу пассажироперевозок: была модернизирована маршрутная сеть, существенно обновлен подвижной состав, увеличилось число низкопольного транспорта, комфортного для маломобильных томичей, пассажиры автобусов и электротранспорта получили возможность оплачивать проезд безналичным способом.

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