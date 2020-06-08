Владелец детских садов «Медвежонок» выиграл суды у обладминистрации

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Владелец сети частных детских садов «Медвежонок» Владислав Мальцев пришел в редакцию ТВ2 с двумя новостями — хорошей и плохой. Хорошая для него новость заключается в том, что в судах двух инстанций ему удалось доказать, что начальник отдела комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области Наталья Киселева незаконно выписала ему предписание и незаконно не продлила лицензию. Плохая же новость в том, что из-за ее действий у предпринимателя накопились долги и теперь его выселяют из здания СибГМУ на Белинского, 44: ему предстоит распустить 140 детей до 1 сентября.

Фото: ТВ2

В 2019 году в отношении Владислава Мальцева рассматривалось уголовное дело. Его обвиняли в том, что он незаконно получил субсидию в 1,9 млн рублей на содержание детского сада по Партизанской, 21/1, ранее принадлежащего ТГАСУ. По результатам рассмотрения этого уголовного дела Владислава Мальцева признали виновным и выписали штраф 450 тысяч рублей.

«Этот штраф я получил, потому что я самовольно внес адрес бывшего садика ТГАСУ в лицензию на осуществление образовательной деятельности. Но я пошел на это, потому что комитет по контролю, надзору и лицензированию Томской области незаконно отказал мне в продлении лицензии. Сначала нам вынесли незаконное предписание по другому садику на Вавилова, 6, затем не продлили лицензию и для того, чтобы не закрывать детский сад и не распускать весь персонал, я пошел на подлог документов», — рассказал ТВ2 Владислав Мальцев.

Сейчас сеть частных детских садов «Медвежонок» получила решение суда в двух инстанциях, о том что предписания по детскому на Вавилова, 6 и отказ в выдаче лицензии были незаконными со стороны областного комитета по лицензированию в сфере образования под руководством Елены Змеевой.

Из-за незаконного отказа областным комитетом в продлении лицензии детский сад на Партизанской, 21/1 не смог получить субсидию от государства. «Наша организация лишилась возможности получить на законных основаниях и в установленные законодательством сроки лицензию на дополнительный адрес деятельности ул. Партизанская, 21/1, а следовательно, и государственную поддержку в размере 6 065 360 рублей за период с 01.04.2018 года до 31.12.2018 года. Эта сумма очень существенна для нашей организации, и фактическая потеря данной суммы практически поставила на грань банкротства всю нашу сеть детских садов, а это более 100 сотрудников и более 600 воспитанников, — рассказывал ТВ2 год назад Владислав Мальцев.

По словам владельца сети «Медвежонок», в его бедах виновата Наталья Киселева, начальник отдела по лицензированию, которая, как доказал суд, выдала незаконное предписание.«Действия чиновницы обладминистрации нанесли нам урон в размере 6,5 млн рублей, на меня было заведено уголовное дело и сейчас у нас будет закрываться детский сад на Белинского, 44», —говорит Владислав Мальцев.

Начальник отдела комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области Наталья Киселева год назад рассказывала ТВ2, что это именно она выявила подлог со стороны Мальцева и передала дело в прокуратуру. «Мальцев очень хотел заполучить ТГАСовский сад. Если честно, то это очень удобно. Люди по крупицам собирают этот бизнес, а здесь готовенький детский сад. Вузы скидывают сейчас детские сады, потому что Минобрнауки говорит, что нужно заниматься основным видом деятельности. Муниципальный бюджет не в состоянии взять их все себе на баланс, поэтому и появились частники. Им дали социальную поддержку, чтобы они тоже включались в обеспечение людей доступным дошкольным образованием. И в этом случае частнику выгодно прийти на готовую структуру. Мальцев взял, например, в безвозмездное пользование помещения детского сада Академгородка на Вавилова, 6», — поясняла ситуацию тогда Наталья Киселева.

А вот с садиком СибГМУ о передаче в безвозмездное пользование Владиславу Мальцеву не удалось. Из-за проблем с лицензией накопились долги в 2 млн рублей по аренде здания. «На Белинского, 44 сейчас у нас заканчивается договор аренды и поскольку у нас есть задолженность, то у СибГМУ есть все основания расторгнуть с нами договор, — рассказывает Мальцев.— Они хотят перепрофилировать детский сад в учебный корпус. Но за пять лет аренды мы заплатили СибГМУ 8,5 млн рублей и потратили на ремонт здания почти 18 млн рублей. Поменяли окна, заменили крышу, площадки сделали. А сейчас у нас его забирают. 140 детей нам надо распустить до 1 сентября. Город предложил обменять это здание на другую недвижимость, но в медуниверситете не соглашаются. Хотя мы готовы закрыть задолженность до конца лета».