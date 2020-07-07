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07 июля,
2020
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Новости

Владельцы Opencard смогут бесплатно путешествовать

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Держатели Opencard банка «Открытие» могут бесплатно путешествовать по России и миру. Забронировать отели, авиа- и железнодорожные билеты владельцы флагманской карты «Открытия» могут с помощью накопленных бонусов, даже если баланс карты равен нулю. При этом при полной оплате бонусами банк дарит дополнительную скидку 20% на любое бронирование или билет.


Это первая в России программа лояльности для путешественников, которая предусматривает значительный дисконт к стоимости путешествия при оплате бонусными рублями.

Владельцы Opencard смогут бесплатно путешествовать

Забронировать отели и билеты держатели Opencard могут на портале travel.open.ru. Клиентам доступна как частичная, так и полная оплата путешествия бонусами.


Opencard позволяет получить кэшбэк до 3% за любые покупки и до 11%  - за покупки в любимых категориях. Заработанные бонусные рубли можно превратить в реальные деньги и компенсировать любую покупку или оплатить отели и билеты на портале travel.open.ru.

Чтобы забронировать поездку и воспользоваться скидкой 20%, необходимо пройти авторизацию в личном кабинете на travel.open.ru и при оплате нужного билета или отеля выбрать опцию «Использовать бонусные рубли для оплаты». Скидка будет применена автоматически при полном расчете бонусами с Opencard.


«Уверен, наши клиенты по достоинству оценили преимущества Opencard – одной из лучших карт с кэшбэком на рынке. Возможность отправиться в путешествие мечты совершенно бесплатно – хороший подарок для тех, кто планирует свой отпуск по завершении периода ограничений», — отметил заместитель директора департамента CVM, клиентских исследований и коммуникаций банка «Открытие» Игорь Гайдаржи.


С более подробной информацией можно ознакомиться на портале.


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