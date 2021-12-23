Вклад, кредиты и подарки: россияне рассказали, на что потратят годовую премию

Почти половина россиян получают премию к Новому году 2021, показало исследование Райффайзенбанка. Чаще всего премия работника в России не превышает 50 тысяч рублей. Примерно каждый пятый получит до 100 тысяч рублей.

Самые большие новогодние бонусы в этом году будут у жителей Санкт-Петербурга. Здесь 28% получат к Новому году от 50 до 100 тысяч рублей, а 6% — от 100 до 300 тысяч. Москва, по данным опроса, станет рекордсменом по самым крупным выплатам — 4% горожан рассчитывают на премию более 500 тысяч рублей.