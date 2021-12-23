Вклад, кредиты и подарки: россияне рассказали, на что потратят годовую премию

Почти половина россиян получают премию к Новому году 2021, показало исследование Райффайзенбанка. Чаще всего премия работника в России не превышает 50 тысяч рублей. Примерно каждый пятый получит до 100 тысяч рублей.
Самые большие новогодние бонусы в этом году будут у жителей Санкт-Петербурга. Здесь 28% получат к Новому году от 50 до 100 тысяч рублей, а 6% — от 100 до 300 тысяч. Москва, по данным опроса, станет рекордсменом по самым крупным выплатам — 4% горожан рассчитывают на премию более 500 тысяч рублей.
Россияне уже знают, на что потратить эти премии — накопления, кредиты и подарки близким. Это самые популярные ответы в категории, на которые большинство и потратит бонус — так ответили 30% опрошенных. За ними идут отпуск и покупка одежды и обуви для себя. Примерно 3% пока не определились, и только один участник опроса готов инвестировать премию на фондовом рынке. А 1% потратят деньги на благотворительность.
«В базовом сценарии покрывать текущие расходы лучше из зарплаты, а премию, дополнительный доход, лучше направить на формирование капитала и инвестиции. Важно изучать свои расходы, понять, сколько денег у вас есть и поставить цель на следующие, например, десять лет. После этого можно выбрать инструменты для сбережений и инвестиций».
Если говорить о сферах, в которых работают респонденты, то главные мечтатели работают в индустрии красоты — каждый третий опрошенный работник здесь потратит бонус на исполнение желания. А самыми щедрыми стали россияне, работающие в добыче полезных ископаемых — 20% работников отдадут часть премии на благотворительность. Конкуренцию им составляют работники образования. В этих же сферах многие россияне гасят кредиты — 60% работников добывающих отраслей и 35% работников сферы образования потратят премию на погашение займов или ипотеки.
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