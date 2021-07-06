Визит премьер-министра Мишустина в Томск. Коротко

6 июля, председатель правительства с рабочим визитом посетил Томск. Вместе с ним приехали министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Рассказываем об итогах визита.

Деньги на строительство кампуса

Михаил Мишустин после презентации проекта строительства студенческого кампуса на левобережье принял решение выделить 18 млрд рублей на его строительство. Макет и концепцию кампуса презентовал губернатор Сергей Жвачкин и ректор ТГУ Эдуард Галажинский. Подробно об этом мы писали здесь. Появились и первые отклики на новость.

Деньги на строительство детсада в Северном парке и дороги области

Глава кабмина посетил микрорайон Северный парк и посмотрел на строящийся лицей. Как сообщает обладминистрация, на встрече присутствовали молодые родители, которые обратились к Мишустину с просьбой построить детсад на базе лицея.

«Это очень красиво, это сделано на современном уровне, а лицей — просто потрясающий, — сказал Мишустин о “Северном парке”. — В поддержку развития социальной сферы этого района мы приняли решение построить там еще один ясли-сад почти на 300 мест».

Поручение выделить деньги на строительство он дал министру финансов. Кроме того, премьер поручил выделить Томской области недостающие 550 млн рублей на строительство дорог в Томской области.