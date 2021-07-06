Визит премьер-министра Мишустина в Томск. Коротко
6 июля, председатель правительства с рабочим визитом посетил Томск. Вместе с ним приехали министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Рассказываем об итогах визита.
Деньги на строительство кампуса
Михаил Мишустин после презентации проекта строительства студенческого кампуса на левобережье принял решение выделить 18 млрд рублей на его строительство. Макет и концепцию кампуса презентовал губернатор Сергей Жвачкин и ректор ТГУ Эдуард Галажинский. Подробно об этом мы писали здесь. Появились и первые отклики на новость.
Деньги на строительство детсада в Северном парке и дороги области
Глава кабмина посетил микрорайон Северный парк и посмотрел на строящийся лицей. Как сообщает обладминистрация, на встрече присутствовали молодые родители, которые обратились к Мишустину с просьбой построить детсад на базе лицея.
«Это очень красиво, это сделано на современном уровне, а лицей — просто потрясающий, — сказал Мишустин о “Северном парке”. — В поддержку развития социальной сферы этого района мы приняли решение построить там еще один ясли-сад почти на 300 мест».
Поручение выделить деньги на строительство он дал министру финансов. Кроме того, премьер поручил выделить Томской области недостающие 550 млн рублей на строительство дорог в Томской области.
Визит в томскую ОЭЗ
Премьер Михаил Мишустин заехал и в томскую ОЭЗ. Михаил Мишустин познакомился с производствами резидентов. Например, компании Stels, которая занимается изготовлением приборов и программ для охранно-пожарного, мониторинга. Свои производства презентовали и «Элком +», которое разрабатывает программное обеспечение для диспетчеризации систем технологической радиосвязи; «Энбисис», занимающееся разработкой программного обеспечения в сферах образования, здравоохранения, ритейла; «ЛЭМЗ-Т» презентовала премьеру вычислительные приборы для систем управления воздушным движением, «МОЙЕ Керамик-Имплантате» — керамические протезы для суставов конечностей. Совместную презентацию для Михаила Мишустина также подготовили «Микран» и Томский университет систем управления и радиоэлектроники, которые представили разработки в области систем связи 5-го поколения.
«Томская ОЭЗ - первопроходец среди особых экономических зон России. В 2007 году мы общались здесь с предпринимателями, студентами, которые хотели стать резидентами. Сегодня мы видим, что томская ОЭЗ продолжает развиваться, - сказал Михаил Мишустин. - Инвестиции резидентов достигли за эти годы 22 миллиардов рублей, здесь производится высокотехнологичная продукция в сфере IT, медицины, радиоэлектроники». Подробнее писали тут.
Визит в музей книги Научной библиотеки ТГУ
Посетил Михаил Мишустин Научную библиотеку ТГУ. Здесь министру показали редкие экземпляры энциклопедий и научных трудов о покорении Сибири в XVII веке, библиотеку Строгановых. Председателю правительства также презентовали работу онлайн-приемных комиссий ТГУ, он с ректорами томских университетов.
А после встречи со студентами томских вузов в рамках U-NOVUS`2021 Михаил Мишустин расписался на кирпиче, созданном учеными ТГУ из наноструктурного алюминиевого сплава, сверхпрочного материала, который может использоваться в экстремальных условиях.