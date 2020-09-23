Виссариона, называющего себя Христом, отправили в СИЗО
Новосибирский суд решил заключить под стражу на два месяца главу красноярской «Церкви последнего завета» Сергея Торопа, сообщает «Тайга.инфо». Ему, а также двоим его ближайшим сподвижникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Центральный районный суд Новосибирска постановил заключить под стражу до 21 ноября Сергея Торопа, известного как Виссарион. Вместе с Виссарионом в СИЗО отправятся его помощники Владимир Венедиктов и Вадим Редькин. «Тайга.инфо» предполагает, что арестованные будут находиться в новосибирском СИЗО №1.
Защита верующих считает, что у следствия нет доказательств вины арестованных и их отправили в СИЗО незаконно. «Уголовное дело по ст. 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами) идет уже несколько лет, а сама община существует более 25 лет. За все это время община внесла только положительный вклад в развитие населенных пунктов и благосостояние их жителей. Ранее также не было никаких уголовных дел о фактах посягательство на личность и права граждан», — отмечали адвокаты.
Cергея Торопа (Виссариона), Владимира Венедиктова и Вадима Редькина задержали 22 сентября в общине, находящейся возле озера Тиберкуль. Силовики провели целую спецоперацию с привлечением вертолетов и автозааков. Подробнее о том, как проходило задержание, читайте здесь.
СК сообщает, что в настоящий момент расследуется уголовное дело по факту незаконной деятельности Курагинской местной религиозной организации «Церковь Последнего Завета». «Установлено, что в период с 1991 по 22 сентября 2020 года Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников осуществляли руководство религиозным объединением – Курагинской местной религиозной организацией «Церковь Последнего Завета». При этом Тороп именовал себя Сыном Божьим «Христом» под именем Виссарион», сообщается в пресс-релизе ведомства.
Тороп, бывший слесарь и участковый милиционер из Минусинска Красноярского края, создал «Церковь последнего завета» в 1991 году и тогда же основал у озера Тиберкуль экопоселение, где проживают несколько сотен человек. Религиозная организация, основанная Сергеем Торопом, официально зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ. Последователи Виссариона не пьют, не курят и ведут свое натуральное хозяйство в деревне.
В 2019 году пятое следственное управление ГСУ СК возбудило дело о мошенничестве (статья 159 УК) в местной школе «Истоки», в рамках которого в феврале в поселении проходили обыски, а его жителей допрашивали об устройстве общины. В августе 2020 года СК также возбудил дело о воспрепятствовании работе (статья 144 УК) съемочной группы канала РЕН ТВ, приехавшей в общину под прикрытием.
О том, как постепенно менялась жизнь красноярской общины виссарионовцев, можно узнать в статье «Город солнца».
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