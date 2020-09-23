Виссариона, называющего себя Христом, отправили в СИЗО

Новосибирский суд решил заключить под стражу на два месяца главу красноярской «Церкви последнего завета» Сергея Торопа, сообщает «Тайга.инфо». Ему, а также двоим его ближайшим сподвижникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Центральный районный суд Новосибирска постановил заключить под стражу до 21 ноября Сергея Торопа, известного как Виссарион. Вместе с Виссарионом в СИЗО отправятся его помощники Владимир Венедиктов и Вадим Редькин. «Тайга.инфо» предполагает, что арестованные будут находиться в новосибирском СИЗО №1.





Защита верующих считает, что у следствия нет доказательств вины арестованных и их отправили в СИЗО незаконно. «Уголовное дело по ст. 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами) идет уже несколько лет, а сама община существует более 25 лет. За все это время община внесла только положительный вклад в развитие населенных пунктов и благосостояние их жителей. Ранее также не было никаких уголовных дел о фактах посягательство на личность и права граждан», — отмечали адвокаты.





Cергея Торопа (Виссариона), Владимира Венедиктова и Вадима Редькина задержали 22 сентября в общине, находящейся возле озера Тиберкуль. Силовики провели целую спецоперацию с привлечением вертолетов и автозааков. Подробнее о том, как проходило задержание, читайте здесь.