Виновных в незаконном сносе зданий бывшего ликеро-водочного завода накажут

Неизвестные люди незаконно снесли два здания в самом центре Томска. Это здания бывшего ликеро-водочного завода по ул. Трифонова, 18​, которые примыкали к Красной мечети. Снос произошел на территории выявленного достопримечательного места Татарская слобода 3 мая, а то, что это было сделано незаконно, стало известно 8 мая.

Снесенное в Татарской слободе здание не было памятником, но имеет статус объекта культурного наследия, и любая хозяйственная деятельность здесь должна была согласовываться с региональным комитетом по охране объектов культурного наследия. Это не было сделано.





Информация о незаконном сносе здания по ул. Трифонова, 18, уже передана в Госстройнадзор Томской области. Собственнику снесенного объекта грозит штраф до 5 млн рублей. Размер штрафа установит суд.





Кроме того, в историческом районе областной комитет по охране объектов культурного наследия отметил неудовлетворительное состояние кровель и элементов декора некоторых зданий, низкий уровень благоустройства, большое количество свалок, а также гаражей и оград, нарушающих исторически-целостный вид. Помимо этого, эксперты выявили несогласованные пристройки к домам-памятникам и другие нарушения. По итогам осмотра правообладателям и администрации Томска будет направлено предписание об устранении выявленных нарушений.





Татарская слобода в Томске имеет статус объекта культурного наследия — достопримечательного места, однако, если вы завернете в этот район с гостями на экскурсию, то, кроме действительно замечательных деревянных домов, увидите долгострой на месте разрушенных мастерских «Томскреставрации», уродливые кирпичные дома и гниющие памятники архитектуры. Почему так происходит, читайте здесь.





Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина в ходе мониторинга отметила, что для сохранения Татарской слободы за последние годы проведена масштабная работа. «Району присвоен статус выявленного достопримечательного места. Он обеспечивает государственную охрану целого исторического комплекса и запрещает проведение любых хозяйственных работ, кроме тех, что направлены на сохранение первоначального облика. Усилиями комитета и общественников в слободе остановлены несколько строек, нарушающих действующие в районе особые градостроительные требования», — сказала Елена Перетягина.