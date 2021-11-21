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Видеограф из Томска раскрасил городскую кинохронику 1918 года

ТВ2 ТВ2

Видеограф из Томска Дмитрий Шуба с помощью нейронных сетей улучшил томскую кинохронику, снятую в 1918 году. Эти кадры были сняты в Томске английским отделением французской компании «Pathé». На кадрах показана жизнь города напротив доходного дома Второва, сейчас там находится магазин «1000 мелочей».

«Свою архивную кинохронику лет 7-10 назад выложила компания «Pathé» в открытом доступе. И там были кадры из Томска. В Томске это заметили и тогда все, кто был в этом заинтересован, ее показали. Мне не так давно пришла эта идея, и я ее реализовал. Кроме раскрашивания, я использовал алгоритмы нейросети, я улучшил качество до современных стандартов видео», — рассказал ТВ2 Дмитрий Шуба.

Он добавил, в этой хронике было несколько эпизодов: фрагмент Белого Озера, Каменного моста и дома Второва.

«Это был самый яркий эпизод. Здесь, как мне показалось, был очень удачно показан мальчик, с таким проницательным взглядом. Я решил, что именно этот эпизод можно будет представить в современном виде. Нельзя сказать, что такая методика является оригинальной, многие кинематографисты ею давно пользуются. Не всем нравится, конечно. Кто-то говорит, что с приходом цвета теряется душа немого кино и так далее. Так как я занимаюсь видеопроизводством, мне было интересно попробовать этот алгоритм и узнать, как он работает», — отметил Дмитрий Шуба.

Он добавил, что эта кинохроника 1918 одна из единственных довоенных хроник Томска.

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