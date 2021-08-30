Вице-президент алтайской Федерации рафтинга погиб при сплаве в Горном Алтае

Сплав проходил на реке Башкаус, которая считается одной из самых сложных для прохождения из-за насыщенности порогами. Около 12 порогов на реке имеют самую высокую, шестую категорию сложности. Кирилл Косогоров утонул в районе нижнего ущелья реки.

Как рассказали участники сплава, Косогоров выпал из своего каяка на участке «Троглодит».

«Где-то в середине языка увидел, что Кирилл „варится“ под сливом. Захожу под правым берегом чуть ниже слива, вижу что Кирилла потихоньку вымывает из слива, но он уже начал вылезать из лодки. Тело и голова все еще были под водой, но было видно, что он еще двигается. Еще пара секунд и Кирилл всплывает отдельно от лодки уже лицом вниз — видимо, в эти пару секунд что-то произошло под водой, возможно удар головой о камень, — написал в соцсетях спортсмен и участник сплава Андрей Яковенко. — Хватаю морковку (спасательный конец для помощи утопающим у водников - прим. ред.) и бегу по берегу. Кирилл все также лицом вниз метров 100 ниже по течению. Добегаю, вытаскиваю Кирилла из воды, время примерно 10:57. Пульса нет, дыхания нет, с момента отстрела прошло 6−7 минут. Стаскиваю с него каску и спас, кидаю спас под него, чтобы была хоть какая-то ровная поверхность, проверяю что рот и нос чистые. К этому моменту приплывает Влад, начинаем „качать“ вдвоем. Потихоньку подтягиваются остальные. Меняясь, качаем в течение часа. Без результата. Время 12:00, принимаем решение, что дальнейшие действия бессмысленны».

Тело Кирилла Косогорова доставили вертолетом в Онгудай, а далее в Горно-Алтайск.

В МЧС по Республике Алтай добавили, что группа из шести спортсменов-водников, не зарегистрировалась перед походом.