Вице-премьер Татьяна Голикова: Томская область — в аутсайдерах по числу вакцинированных от ковида

Томская область вошла в девятку регионов с наихудшим показателем по доле населения, вакцинированного от ковида. Также регион попала в список 17 регионов России с высокой смертностью от COVID-19 и большой долей тяжелобольных пациентов. Такие данные озвучила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством РФ.
«Наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжелых больных отмечается в Курской, Оренбургской, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Кировской, Амурской областях, Республике Северная Осетия, Республике Татарстан, Республике Коми, Республике Мордовия. Тяжелое течение заболевания и смертность отмечаются среди тех, кто не был вакцинирован», – сообщила Голикова.
Она добавила, что Томская область наряду с Республикой Дагестан, Кабардино-Балкарской Республикой, Камчатским краем, Республикой Татарстан, Ставропольским крае, Карачаево-Черкесской Республикой, Республикой Адыгея и Челябинской областью входит в число регионов с наихудшим показателем вакцинации.
По данным областных властей, в Томской области 319809 человек поставили первую дозу вакцины от коронавируса. Полностью вакцинацию от ковида завершили 298734 человека. При этом, с 15 октября в Томской области объявлена обязательная вакцинация от COVID-19 для врачей, учителей, чиновников, работников правоохранительных органов и сферы услуг. По данным властей, на 15 октября прививку поставили всего 46% от необходимого числа людей.
По данным на 20 октября в Томской области с начала пандемии зафиксировано 45 903 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 152 случая за последние сутки. 37 734 пациентов уже выздоровели. Скончались от ковида, по официальным данным, 583 человека.
В настоящее время в регионе 23% свободных коечных мест. Власти отмечают, что число выездов скорой помощи за последние три недели увеличилось на 30%. В частности, за последнюю неделю на томскую станцию скорой помощи поступило 9 102 звонка, бригады выезжали на вызовы 4 164 раза, из них 1 231 раз — к пациентам с симптомами ОРВИ, гриппа и СОVID-19. Ежедневно на смене работают от 36 до 40 бригад «скорой», среднесуточная нагрузка на бригаду - более 20 вызовов.
«У нас только два способа пройти через этот период – переболеть или вакцинироваться. Ну лучше вакцинироваться. Зачем дожидаться болезни и тяжелых ее последствий?
Пожалуйста, проявите ответственность, примите все необходимые меры, чтобы защитить свое здоровье и своих близких», — отметил президент страны Владимир Путин по итогам совещания.