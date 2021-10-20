Вице-премьер Татьяна Голикова: Томская область — в аутсайдерах по числу вакцинированных от ковида

Томская область вошла в девятку регионов с наихудшим показателем по доле населения, вакцинированного от ковида. Также регион попала в список 17 регионов России с высокой смертностью от COVID-19 и большой долей тяжелобольных пациентов. Такие данные озвучила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством РФ.

«Наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжелых больных отмечается в Курской, Оренбургской, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Кировской, Амурской областях, Республике Северная Осетия, Республике Татарстан, Республике Коми, Республике Мордовия. Тяжелое течение заболевания и смертность отмечаются среди тех, кто не был вакцинирован», – сообщила Голикова.

Она добавила, что Томская область наряду с Республикой Дагестан, Кабардино-Балкарской Республикой, Камчатским краем, Республикой Татарстан, Ставропольским крае, Карачаево-Черкесской Республикой, Республикой Адыгея и Челябинской областью входит в число регионов с наихудшим показателем вакцинации.

По данным областных властей, в Томской области 319809 человек поставили первую дозу вакцины от коронавируса. Полностью вакцинацию от ковида завершили 298734 человека. При этом, с 15 октября в Томской области объявлена обязательная вакцинация от COVID-19 для врачей, учителей, чиновников, работников правоохранительных органов и сферы услуг. По данным властей, на 15 октября прививку поставили всего 46% от необходимого числа людей.