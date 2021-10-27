Вице-премьер правительства поддержала проект строительства кампуса в Томске

Заместитель председателя правительства РФ и куратор Сибирского федерального округа Виктория Абрамченко поддержала томские инвестиционные проекты, самым дорогим из которых является проект строительства студенческого кампуса на левом берегу Томи.
Реализация проектов, представленных Абрамченко губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, потребует финансирования в 53,3 млрд. рублей. При этом большая часть этих средств, 33 млрд., требуется на строительство межуниверситетского студенческого кампуса. Изначально затраты на строительство оценивались в 20 млрд. рублей, в июле губернатор назвал сумму в 31 млрд.
Напомним, о строительстве студенческого кампуса на 20 тысяч мест стало известно в июне 2019 года. Кампус планируется возвести в рамках президентского национального проекта «Образование». Помимо корпусов общежитий, в кампусе разместят спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки. Город и новое пространство на левобережье должен соединить вантовый пешеходный мост. В июле премьер-министр Михаил Мишустин пообещал выделить на строительство кампуса 18 млрд. рублей из федерального бюджета.
При этом у жителей Томска возникли вопросы к отсутствию публичных обсуждений проекта (сначала его представили на Петербургском международном экономическом форуме, затем во время визита в Томск Михаила Мишустина, и только потом проект смогли увидеть томичи). Также жители встретили с непониманием выбор земли для строительства кампуса: обладминистрация заложила в бюджет 600 млн. рублей на выкуп у «Карьероуправления» Екатерины Собканюк участка земли, который был приобретен ею в 2010 году за 24 млн рублей.
Кроме того, общественники и горожане отмечали низкую транспортную доступность территории, отсутствие инфраструктуры. Местные убранисты даже провели эксперимент, выяснив, что путь от места, где должен разместиться кампус, до главного корпуса ТГУ, займет 55 минут.
Помимо проекта кампуса Сергей Жвачкин обсудил с вице-премьером проект строительства малого транспортного кольца, на который область уже получила кредит в 1,8 млрд (он требует дополнительных федеральных средств). Планируется, что кольцо будет строиться от развязки на 76-м километре в направлении Южных Ворот и позволит разгрузить наиболее напряженные направления (автомобильную дорогу Томск – Аэропорт, площадь Транспортную, кольцевую развязку на площади Южной и другие направления), освободить от грузового движения и перенаправить транзитный поток в обход центральных районов Томска.
Кроме того, на встрече рассмотрели такие проекты как расширение комплекса переработки масличных и зерновых культур «Сибирская Олива» (объем инвестиций – 1,6 млрд рублей), создание импортозамещающего производства пигментного диоксида титана (1 млрд) и Модернизация комбината «Ильменит» (13,2 млрд).