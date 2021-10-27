Вице-премьер правительства поддержала проект строительства кампуса в Томске

Заместитель председателя правительства РФ и куратор Сибирского федерального округа Виктория Абрамченко поддержала томские инвестиционные проекты, самым дорогим из которых является проект строительства студенческого кампуса на левом берегу Томи.

Автор: инстаграм Виктории Абрамченко

Реализация проектов, представленных Абрамченко губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, потребует финансирования в 53,3 млрд. рублей. При этом большая часть этих средств, 33 млрд., требуется на строительство межуниверситетского студенческого кампуса. Изначально затраты на строительство оценивались в 20 млрд. рублей, в июле губернатор назвал сумму в 31 млрд. Напомним, о строительстве студенческого кампуса на 20 тысяч мест стало известно в июне 2019 года. Кампус планируется возвести в рамках президентского национального проекта «Образование». Помимо корпусов общежитий, в кампусе разместят спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки. Город и новое пространство на левобережье должен соединить вантовый пешеходный мост. В июле премьер-министр Михаил Мишустин пообещал выделить на строительство кампуса 18 млрд. рублей из федерального бюджета.

Автор: Проект межвузовского кампуса

При этом у жителей Томска возникли вопросы к отсутствию публичных обсуждений проекта (сначала его представили на Петербургском международном экономическом форуме, затем во время визита в Томск Михаила Мишустина, и только потом проект смогли увидеть томичи). Также жители встретили с непониманием выбор земли для строительства кампуса: обладминистрация заложила в бюджет 600 млн. рублей на выкуп у «Карьероуправления» Екатерины Собканюк участка земли, который был приобретен ею в 2010 году за 24 млн рублей. Кроме того, общественники и горожане отмечали низкую транспортную доступность территории, отсутствие инфраструктуры. Местные убранисты даже провели эксперимент, выяснив, что путь от места, где должен разместиться кампус, до главного корпуса ТГУ, займет 55 минут.