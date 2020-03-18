Входа нет: театры, музеи и концерты отменяются из-за коронавируса
В Томской области переносится проведение спортивных и молодежных мероприятий. Также перестают работать музеи и театры.
Накануне Минкультуры потребовало закрыть все федеральные музеи, цирки и кинотеатры. В Томской области кинотеатры частные, они пока работают в прежнем режиме.
Музеи уже начали объявлять о закрытии. Так, с 18 марта Томский областной художественный музей временно закрыт для посетителей. Экскурсии, посещение выставок, концерт «Весенние мотивы» и прочие мероприятия переносятся на другое время. Информационный центр по атомной энергии также перенес научное ток-шоу «Разберем на атомы: первые» и финал VII Всероссийского синхронного чемпионата по интеллектуальным играм «Формула интеллекта» на неопределенный срок.
Из-за коронавируса все спектакли марта отменил театр «Скоморох».
В Томской филармонии и Большом концертном зале также перенесли все концерты и спектакли на более поздние даты. В администрации отмечают, что все приобретенные билеты действительны и что мероприятия состоятся, но позже. А некоторые концерты можно посетить в режиме онлайн. О возможности посетить выставки онлайн заявил и Областной краеведческий музей.
Томский областной театр драмы также отменил ближайшие спектакли.
«Приобретенные билеты подлежат возврату. Все службы театра работают в штатном режиме, у нас продолжаются репетиции спектакля «Визит старой дамы», — подчеркивается в сообщении.
В Театре юного зрителя также отменили спектакли марта. Премьерные показы спектакля «Портрет» переносятся на 6 и 7 мая. Перенос коснется и некоторых спектаклей апреля.
Также принято решение отменить проведение всех молодежных, физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в официальный календарный план.
В частности, на более поздний срок переносятся фестиваль неолимпийских видов спорта и единоборств памяти заслуженного врача России Георгия Жерлова, всероссийские соревнования по фристайлу, I региональные спортивные игры предприятий и организаций, зимний фестиваль ГТО для всех категорий населения, первенство СФО по стрельбе из лука и областной этап всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна — весна Победы».
Также переносится Российский национальный этап международных робототехнических соревнований RoboCup Russia Open, который должен был пройти в Томске в апреле. Отменены или перенесены на неопределенное время национальные чемпионаты в Австрии, Германии, Италии, Сингапуре, Мексике и Португалии.
Также отменены:
- Вертикальный забег — перенесен на июль с 21 марта
Юбилейный концерт Аркадия Ратнера — запланированный на 18 марта концерт «Юбилей в стиле джаз», приуроченный к 75-летию руководителя джаз-оркестра «ТГУ-62», перенесен из-за карантина на неопределенный срок
выступление Ирины Аллегровой во Дворце зрелищ и спорта, запланированное на 21 марта
концерт Тимы Белорусских, который должен был пройти во во Дворце зрелищ и спорта 8 апреля
выступление группы «Би-2» перенесено с 3 апреля на 27 мая
Кроме того, областные власти перенесли проведение форума молодых ученых U-NOVUS с мая на октябрь.
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