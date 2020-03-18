Входа нет: театры, музеи и концерты отменяются из-за коронавируса

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В Томской области переносится проведение спортивных и молодежных мероприятий. Также перестают работать музеи и театры.

Накануне Минкультуры потребовало закрыть все федеральные музеи, цирки и кинотеатры. В Томской области кинотеатры частные, они пока работают в прежнем режиме.

Музеи уже начали объявлять о закрытии. Так, с 18 марта Томский областной художественный музей временно закрыт для посетителей. Экскурсии, посещение выставок, концерт «Весенние мотивы» и прочие мероприятия переносятся на другое время. Информационный центр по атомной энергии также перенес научное ток-шоу «Разберем на атомы: первые» и финал VII Всероссийского синхронного чемпионата по интеллектуальным играм «Формула интеллекта» на неопределенный срок.

Из-за коронавируса все спектакли марта отменил театр «Скоморох».

В Томской филармонии и Большом концертном зале также перенесли все концерты и спектакли на более поздние даты. В администрации отмечают, что все приобретенные билеты действительны и что мероприятия состоятся, но позже. А некоторые концерты можно посетить в режиме онлайн. О возможности посетить выставки онлайн заявил и Областной краеведческий музей.

Томский областной театр драмы также отменил ближайшие спектакли.

«Приобретенные билеты подлежат возврату. Все службы театра работают в штатном режиме, у нас продолжаются репетиции спектакля «Визит старой дамы», — подчеркивается в сообщении.

В Театре юного зрителя также отменили спектакли марта. Премьерные показы спектакля «Портрет» переносятся на 6 и 7 мая. Перенос коснется и некоторых спектаклей апреля.

Также принято решение отменить проведение всех молодежных, физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в официальный календарный план.

В частности, на более поздний срок переносятся фестиваль неолимпийских видов спорта и единоборств памяти заслуженного врача России Георгия Жерлова, всероссийские соревнования по фристайлу, I региональные спортивные игры предприятий и организаций, зимний фестиваль ГТО для всех категорий населения, первенство СФО по стрельбе из лука и областной этап всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна — весна Победы».

Также переносится Российский национальный этап международных робототехнических соревнований RoboCup Russia Open, который должен был пройти в Томске в апреле. Отменены или перенесены на неопределенное время национальные чемпионаты в Австрии, Германии, Италии, Сингапуре, Мексике и Португалии.