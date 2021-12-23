Вездеход загорелся в Стрежевом. Пять человек госпитализированы

Вездеход загорелся на 41 километре дороги Стрежевой — поселок Ваховск Нижневартовского района.

Информация о возгорании поступила в МЧС по Ханты-Мансийскому округу накануне в 19.50. В 20.33 прибыло первое пожарное подразделение, к этому времени горел вездеход с прицепом — бытовкой.

«Пожар гусеничной техники произошел 22 декабря, около 20 часов на 41-м километре автодороги Стрежевой — поселок Ваховск Нижневартовского района. Рабочие обустраивали зимник. Встали на ночлег в специально отведенном месте. В салоне вездехода находилась дровяная печь, которую они растопили для приготовления еды. В итоге от нее загорелись вещи. Трое рабочих сумели вовремя покинуть вездеход. Один не успел», — сообщает полиция по ХМАО.