Вездеход загорелся в Стрежевом. Пять человек госпитализированы

Вездеход загорелся на 41 километре дороги Стрежевой — поселок Ваховск Нижневартовского района.
Информация о возгорании поступила в МЧС по Ханты-Мансийскому округу накануне в 19.50. В 20.33 прибыло первое пожарное подразделение, к этому времени горел вездеход с прицепом — бытовкой.
«Пожар гусеничной техники произошел 22 декабря, около 20 часов на 41-м километре автодороги Стрежевой — поселок Ваховск Нижневартовского района. Рабочие обустраивали зимник. Встали на ночлег в специально отведенном месте. В салоне вездехода находилась дровяная печь, которую они растопили для приготовления еды. В итоге от нее загорелись вещи. Трое рабочих сумели вовремя покинуть вездеход. Один не успел», — сообщает полиция по ХМАО.
Пожар был локализован в 20:35, открытое горение ликвидировано в 20:37. На его ликвидацию выезжали 10 человек и три единицы техники.
В свою очередь, по информации Территориального центра медицины катастроф, после возгорания были госпитализированы пять человек.
«Четверо мужчин находятся в хирургическом отделении медучреждения в состоянии средней степени тяжести. Еще один мужчина в возрасте 37 лет госпитализирован в реанимационное отделение, его состояние врачи оценивают как тяжелое», — сообщает облздрав.