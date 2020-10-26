«Везде трупы«: в Новокузнецке в морге скопились тела умерших пациентов
Морг Новокузнецкого филиала патологоанатомического бюро Кемеровской области, куда отвозят умерших с COVID-19, оказался переполнен. В минздраве Кузбасса пояснили, что тела, представленные в видеоролике, «действительно являются телами умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии; эти случаи включены в официальную статистику по региону».
«Основной причиной скопления тел умерших стало то, что находящиеся на изоляции или заболевшие родственники умерших не имеют возможности забрать тела до истечения срока карантина или до выздоровления. Кроме, того оказывает влияние и дефицит кадров врачей-патологоанатомов», — говорится в заявлении Минздрава.
Сейчас «монтируют дополнительные поверхности для хранения тел».
«Правительство региона и главы муниципальных образований ведут индивидуальную работу с родственниками умерших и оказывают поддержку в организации похорон», — подчеркивают в ведомстве.
После публикации видео губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отстранил от должности начальника территориального управления минздрава Новокузнецка Олега Евса.
По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Кемеровской области с начала распространения COVID-19 умерли 197 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Судя по опубликованной на сайте штаба статистике, 94 человека скончались в период с 1 по 25 октября.
Системная проблема
На прошлой неделе стало известно о еще одном скоплении тел в морге. В Барнауле тела умерших от коронавируса завернули в пакеты и сложили на полу больницы.
«Чтобы хоть сколько-то сократить очередность вскрытий, мы делаем все возможное. В настоящее время мы работаем в две смены, без выходных, включая субботу и воскресенье, — рассказал главный патологоанатом Алтайского края Владимир Климачев в инстаграме. — Мы делаем все возможное, чтобы ускорить данный процесс. Другой момент, или третий важный момент — не всегда родственники после вскрытия могут забрать освидетельствование о смерти или тело умершего пациента, некоторые располагаются в других регионах, некоторым нужно время, чтобы приехать».
В Томске летом также опубликовали фотографии из морга на улице Нахимова, 3 при горбольнице № 3, который входит в областное учреждение «Патологоанатомическое бюро». На фото было видно, что помещение морга буквально заставлено черными мешками в несколько рядов с человеческими телами. На одной из фотографий видна бирка COVID, а на другой, что работники морга находятся в помещении без специальных средств защиты.
В региональном штабе назвали опубликованные фото фейком и сказали, что в черных мешках находится ветошь и мусор. Спустя несколько дней специальная комиссия провела проверку. В итоге губернатор уволил начальника облздрава Александра Холопова. При этом, Сергей Жвачкин обвинил авторов снимков тел в морге и СМИ в «хайпе на смерти».
«Фотосессия» в морге шла пять дней – со 2 по 6 июля. Как рассказали сотрудники морга, фотографировал не работающий в морге работник частной похоронной службы, часто забирающий тела для захоронения и отлично знающий расположение помещений морга. Его вспомнили и узнали. Санитар на фото, который в нарушение режима работал без маски, пояснил, что был запечатлен во время того, как складывал именно отходы класса Б: одежду умерших, ветошь, одноразовые костюмы. Он рассказал, что в помещении в этот момент находилось 10-12 тел, и тел с инфекцией СOVID-19 в этом помещении, естественно, не было. В морг на Нахимова привозят трупы не только из третьей горбольницы, но и из других медучреждений Томска и районов области», — так комментировал Жвачкин итоги проверки.
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