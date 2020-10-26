«Везде трупы«: в Новокузнецке в морге скопились тела умерших пациентов

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Морг Новокузнецкого филиала патологоанатомического бюро Кемеровской области, куда отвозят умерших с COVID-19, оказался переполнен. В минздраве Кузбасса пояснили, что тела, представленные в видеоролике, «действительно являются телами умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии; эти случаи включены в официальную статистику по региону».

«Основной причиной скопления тел умерших стало то, что находящиеся на изоляции или заболевшие родственники умерших не имеют возможности забрать тела до истечения срока карантина или до выздоровления. Кроме, того оказывает влияние и дефицит кадров врачей-патологоанатомов», — говорится в заявлении Минздрава.

Сейчас «монтируют дополнительные поверхности для хранения тел».

«Правительство региона и главы муниципальных образований ведут индивидуальную работу с родственниками умерших и оказывают поддержку в организации похорон», — подчеркивают в ведомстве.

После публикации видео губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отстранил от должности начальника территориального управления минздрава Новокузнецка Олега Евса.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Кемеровской области с начала распространения COVID-19 умерли 197 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Судя по опубликованной на сайте штаба статистике, 94 человека скончались в период с 1 по 25 октября.

Системная проблема

На прошлой неделе стало известно о еще одном скоплении тел в морге. В Барнауле тела умерших от коронавируса завернули в пакеты и сложили на полу больницы.



«Чтобы хоть сколько-то сократить очередность вскрытий, мы делаем все возможное. В настоящее время мы работаем в две смены, без выходных, включая субботу и воскресенье, — рассказал главный патологоанатом Алтайского края Владимир Климачев в инстаграме. — Мы делаем все возможное, чтобы ускорить данный процесс. Другой момент, или третий важный момент — не всегда родственники после вскрытия могут забрать освидетельствование о смерти или тело умершего пациента, некоторые располагаются в других регионах, некоторым нужно время, чтобы приехать».

