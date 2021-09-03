«Везде агитки»: санитарная милиция проверяет адреса с незаконной политической рекламой

Специалисты городской санитарной милиции выехали на 11 адресов Ленинского района, где ранее обнаружили нарушения по незаконной расклейке рекламных объявлений и агитационных плакатов. По предписанию убрать листовки с фасадов зданий, столбов и заборов должны были до 1 сентября.

Инспекторы осмотрели фасады домов, заборы и столбы на ул. К. Маркса, 29, 35, 43, 63, пр. Ленина, 120, 144, ул. Войкова, 23, 28, 39, ул. Бердская, 3, ул. Большая Подгорная, 95 и ул. 5-й Армии на участке от троллейбусного кольца до ул. Нижне-Луговой. В основном, реклама и агитационные плакаты были убраны, однако на последнем адресе – улице 5-й Армии – незаконные листовки остались.

Специалисты санмилиции составили акт осмотра, который передали в городской департамент дорожной деятельности и благоустройства для принятия решения по административному правонарушению.

«К сожалению, объявления и «агитки» в Томске расклеивают везде: на фасадах домов, заборах, остановках, столбах – там, где это запрещено делать. Часто расклейщики даже не знают, что за эти действия предусмотрена административная ответственность», — рассказала главный специалист МКУ «Санитарная милиция Города Томска» Виктория Шуликова.

Она также добавила, что не всегда удается договориться с нарушителями, поэтому в ходе санитарных пятниц и субботников инспекторы самостоятельно убирают оставшиеся незаконную рекламу и агитационные плакаты с улиц города.