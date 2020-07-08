Ветошь или умершие от COVID-19: кто распространяет фейки?

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«МК в Томске» опубликовал фотографии из морга на улице Нахимова, 3 при горбольнице № 3, который входит в областное учреждение «Патологоанатомическое бюро». По сведениям издания, в морг также привозят тела из респираторных госпиталей при медсанчасти № 2 и клиник Сибирского государственного медицинского университета.

Фото: МК в Томске

«Как видно на фото, помещение морга буквально заставлено черными мешками в несколько рядов. В некоторых очевидны человеческие останки. Возможно, мешки лежат тут, поскольку холодильник (а он в помещении один) не справляется. Но как бы там ни было, даже трупные останки должны лежать отдельно. Складывать их мешками в несколько рядов запрещено санитарно-эпидемиологическими нормами», — пишет корреспондент «МК в Томске» Станислав Микрюков.

Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом опроверг информацию «МК в Томске» о том, что морг больницы № 3 переполнен мешками с телами умерших от COVID-19. Правда, не официально на сайте обладминистрации, а в своей группе во «ВКонтакте».

Опроверг информацию не руководитель регионального штаба Сергей Жвачкин и не его заместитель, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев, а и. о. начальника ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюро» Павел Горх. Он сообщил, что «на опубликованных фотографиях показано помещение, в котором за выходные дни скопились мешки от биологических отходов класса «Б», в частности, использованная одежда, ветошь, которые не могут быть выброшены в простой мусорный бак, а утилизируются организациями, которые имеют лицензию на этот вид деятельности». Таким образом, Павел Горх фактически подтвердил, что фотографии сделаны в эти выходные и в помещении организации, которой он руководит. Но затем заявил, что одна фотография, на которой видны человеческие останки, сделана в какое-то другое время и в каком-то другом помещении.

Комната для хранения трупов представляет собой помещение – большую «холодильную» камеру, в которой тела умерших хранятся при определенной температуре, тела могут располагаться как на каталках, так и на полу, при отсутствии каталок, а также при перекладывании и выдаче тел умерших. Фотография с телом на полу, возможно, сделана в другом помещении или в другое время, — сообщает Павел Горх.

Редакция «МК в Томске» в ответ на это опубликовала фотографии, на которых отчетливо видны тела людей. И не одного, а нескольких. Позже на одном из фотохостингов были опубликованы фотографии без ретуши, сделанные, как утверждается, в том же морге. На них видны голые тела умерших мужчин и женщин. Эти снимки опубликовали кемеровское издание «Сибдепо» и новосибирское «Тайга.инфо».

Предупреждаем, в конце материала мы опубликуем ретушированные фотографии. Слабонервным и младше 18 лет не смотреть.

Депутат городской Думы Василий Еремин возмущен тем, что аккаунт томского оперативного штаба в соцсетях назвал трупы «мусором» и «ветошью». «На сайте мы решили опубликовать только самые «невинные» фото. Прежде всего из-за этических соображений, поскольку в мешках с биркой «COVID-19» лежат чьи-то матери, отцы, сестры, братья, мужья... Очевидно, поэтому на следующий день аккаунт томского оперативного штаба в соцсетях назвал трупы «мусором» и «ветошью». Местные правоохранители принялись ловить заснявших на фото и видео лежащие на полу вповалку мешки. Ну, и конечно же, нашего корреспондента – Станислава Микрюкова, полиция снова заподозрила в распространении «фейков» и вызвала на опрос», — пишет Василий Еремин.

Корреспондента «МК в Томске» Станислава Микрюкова томская полиция подозревает в распространении недостоверной информации. Сегодня майор МВД Сергей Зубков, хорошо известный томской общественности по составлению протоколов на участников одиночных пикетов в Томске, составил на журналиста «МК в Томске» протокол за «фейк про морги». В свою очередь депутат Василий Еремин подготовил обращения в правоохранительные органы, СК, МВД, Генпрокуратуру и ФСБ, с требованием проверить и в случае подтверждения информации привлечь Павла Горха и членов оперативного штаба Томской области к ответственности за распространение недостоверной информации о коронавирусе в СМИ.

Как только станет известно о результатах этой проверки, ТВ2 сообщит.