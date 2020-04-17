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17 апреля,
2020
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Новости

Ветеринары призывают не избавляться от животных из-за страха заразиться коронавирусом

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Специалисты службы ветеринарии Иркутской области считают необоснованными опасения по поводу передачи коронавируса от домашних животных к человеку. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на слова главного государственного ветеринарного инспектора Сергея Шевченко.

Ветеринары призывают не избавляться от животных из-за страха заразиться коронавирусом

«На сегодняшний день МЭБ (Всемирная организация по охране здоровья животных – ИФ) сообщила о нескольких случаях выявления вирусного генома COVID-19 у животных-компаньонов, находившихся в тесном контакте с владельцем, инфицированным коронавирусом. Выявление геномов вируса свидетельствует о наличии не самих живых вирусов, а только фрагмента гена. Уточняется, что этот результат не свидетельствует о том, что кошка или собака заразилась COVID-19».


Вместе с тем специалисты рекомендуют соблюдать стандартные правила гигиены при общении с животными: мыть руки до и после контакта с питомцами, их кормом, а также средствами для ухода и содержания.

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