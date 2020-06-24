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24 июня,
2020
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Новости

Ветеринары попросили томичей быть внимательными при покупке мяса на сезонных рынках

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В областном управлении ветеринарии напомнили о необходимости проверять мясо, которые томичи покупают на рынках. Мясо без документах о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы может быть опасным.

Ветеринары попросили томичей быть внимательными при покупке мяса на сезонных рынках

Как сообщается на сайте ведомства, в местах сезонной торговли бывают случаи продажи мяса без ветеринарных сопроводительных документов и, соответственно, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу. Происходит это в связи с нежеланием продавца нести финансовые и временные затраты на проведение лабораторных испытаний, экспертизы продукции и оформление необходимых для реализации документов.


Из-за этого мясо, молоко и рыба может быть заражена инфекционными и инвазионными заболеваниями, том числе общими для человека и животных.


«Уважаемые граждане! Просим вас быть избирательными в выборе продукции и не подвергать риску свое здоровье и близких людей. Прежде чем совершить покупку, не забудьте спросить у продавца документ (ветеринарное свидетельство или ветеринарную справку), подтверждающий безопасность приобретаемого товара», — говорится в сообщении ведомства.


В случае отказа продавца предоставить необходимые документы специалисты советуют отказаться от покупки и сообщить о нарушении в Россельхознадзор.
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