Ветерану труда пришлось взять кредит, чтобы оплатить неоказанные юридические услуги

Томскому омбудсмену поступило обращение от ветерана труда, в котором он рассказал, что ему пришлось взять кредит для оплаты услуг одной юридической фирмы. Фирма пообещала помочь составить обращения в различные ведомства, чтобы ветеран смог получить медицинскую помощь.

В ходе разговора с заявителем выяснилось, что пенсионер и ветеран труда страдает от сильных суставных болей. В связи с пандемией COVID-19 мужчине не удалось пройти обследования и получить медицинскую помощь в плановом порядке. За прошедшие месяцы его самочувствие значительно ухудшилось, боли в суставах стали практически постоянными.





«В сентябре этого года жене ветерана позвонили с незнакомого номера и рассказали, что являются представителями юридической фирмы, которая оказывает юридические услуги, и готовы консультировать бесплатно, — говорится в сообщении. — После очередного болевого приступа мужчина решил воспользоваться этим предложением, чтобы наконец-то решить вопрос с оказанием медпомощи в юридической плоскости.

По словам пенсионера, офис юридической фирмы на Каштаке, где он побывал, выглядит солидно и представительно. Юрист рассказал ему, что его проблема будет урегулирована в течение примерно месяца, услуги фирмы стоят 40 тысяч рублей, ветеранам труда – скидки. Таким образом, стоимость услуг составит «всего лишь» 35 тысяч рублей. Поскольку у пенсионера таких накоплений не было, ему предложили оформить банковский кредит прямо на месте. Ветерана труда уверили, что по кредиту нужно будет произвести от силы 1-2 платежа, потом услуги банка будут оплачивать областной департамент здравоохранения и администрация. На такие условия пожилой мужчина согласился».





Сотрудники фирмы быстро оформили кредит, в итоге сумма вместе с услугами банка возросла до 47 тысяч рублей. Деньги были сразу переведены на счет фирмы. Как отмечают в аппарате уполномоченного, оплачены были еще не оказанные услуги. За эту сумму фирма подготовила несколько обращений в различные государственные органы и организации. Но оказалось, что ни одно из писем не было адресовано в структуры, отвечающие за организацию оказания медицинской помощи или контроль в этой сфере. Составление писем у юристов заняло более полутора месяцев.





В итоге Елена Карташова сразу же направила обращение в интересах пенсионера начальнику областного департамента здравоохранения Сергею Дмитриеву. Только от сотрудников аппарата уполномоченного пенсионер наконец-то узнал, куда нужно жаловаться на трудности с получением медицинской помощи. И платить за это никому не нужно. На днях помощь ему была оказана: мужчина побывал на приеме у врача, назначили лечение. Но оплатить дорогие лекарства пенсионер уже не сможет, так как ему нужно будет оплатить кредит.





В аппарате уполномоченного отметили, что к ним часто поступает информация о телефонных звонках, где предлагают «бесплатные» юридические консультации. В Томске по-прежнему существует практика намеренного введения граждан в заблуждение отдельными недобросовестными фирмами, оказывающими «псевдоюридические» услуги за цену, явно не соответствующую низкому качеству таких услуг. К сожалению, число таких фирм в различных районах Томска растет.





Правозащитники просят быть внимательными к подбору юристов или консультантов по юридическим вопросам. Если предлагают составить жалобы в государственные органы, возможно, стоит позвонить туда, если есть возможность, то записаться на прием. Узнать, как правильно составить обращение, можно тут.