Весной 2021 года в аэропорту «Богашево» начнется строительство нового терминала

«Вообще, 2020 год достаточно печальный год для перевозок. Но спасибо нашему руководству, так как в Сибири мы сохранили все планы по строительству новых терминальных комплексов. В 2019-2020 году мы активно проектировали новый терминальный комплекс. Его площадь порядка 6,5 тыс. кв. м, он будет расположен левее существующего с перспективой развития в северном направлении. В настоящее время проектная документация полностью подготовлена, мы отдали ее на Главгосэкспертизу. Рассчитываем получить положительное заключение в феврале-марте. И, соответственно, проведя торги, весной 2021 года выйти на строительную площадку», — сказал Янкилевич.





Он уточнил, что помимо строительство нового терминала в 2021 году планируется продлить взлетно-посадочную полосу. Работы по ее реконструкции ведет «Строительное управление ТДСК», они начались в 2019 году. Стоимость контракта составила 2,8 миллиарда рублей.





Проект предусматривал оснащение полосы новым покрытием и водосточно-дренажной системой, строительство очистных сооружений, аварийной поисково-спасательной станции и периметрового ограждения аэропорта с техническими средствами охраны. Также будет реконструирована патрульная дорога, установлены система светосигнального оборудования и новые участки метеооборудования, устроены подъезды и подведены инженерные коммуникации к проектируемым зданиям.



«За счет средств аэропорта мы планируем корректировку проекта для удлинения взлетно-посадочной полосы. Сейчас ее длина 2 500 м, мы бы хотели сделать ее 2 700 м. Мы обсуждали это с губернатором, есть идея широкого развития международного сотрудничества в части образования, притока иностранных студентов. Когда пандемия закончится, все это будет активно развиваться, будут достаточно большие воздушные суда, и хотелось бы иметь более длинную полосу», — сказал Янкилевич. Сумма, необходимая на эти цели, составит 1 млрд рублей.





По данным Янкилевича, из-за пандемии в 2020 году пассажиропоток томского аэропорта упал на 50%.





«Мы оказались в одинаковых условиях эпидемиологический обстановки. Очень сложной, серьезно влияющей на пассажиропоток. Среднее падение пассажиропотока в 40% коснулось и сибирского кластера. Толмачево — минус 30%, Кемерово — минус 40%, Томск — чуть больше 50. Эти цифры разнятся по разным обстоятельствам. Если говорить про Томск, то он был одним из аэропортов, которые интенсивно развивались по пассажиропотоку. В 2019 году перевез 750 тысяч пассажиров, для Томска это достаточно серьезный рекорд».





Пресс-служба порта уточняет, что «Богашево» в 2020 году обслужил 348,4 тыс. пассажиров. За 2019 год аналогичный показатель составил 759,2 тыс. человек. Таким образом, пассажиропоток аэропорта упал почти в 2,2 раза. Количество пассажиров на внутренних авиалиниях за год сократилось в 2,1 раза — до 331,8 тыс. человек. Пассажиропоток на международных направлениях составил 16,6 тыс. человек, что в 3,2 раза меньше показателя 2019 года.





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