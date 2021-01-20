Весной 2021 года в аэропорту «Богашево» начнется строительство нового терминала
Холдинг «Новапорт» планирует весной 2021 года начать строительство нового терминала аэропорта «Богашево». Стоимость работ составляет 1,8 млрд рублей, сообщил заместитель генерального директора «Новапорта» Евгений Янкилевич в пресс-центре ТАСС.
«Вообще, 2020 год достаточно печальный год для перевозок. Но спасибо нашему руководству, так как в Сибири мы сохранили все планы по строительству новых терминальных комплексов. В 2019-2020 году мы активно проектировали новый терминальный комплекс. Его площадь порядка 6,5 тыс. кв. м, он будет расположен левее существующего с перспективой развития в северном направлении. В настоящее время проектная документация полностью подготовлена, мы отдали ее на Главгосэкспертизу. Рассчитываем получить положительное заключение в феврале-марте. И, соответственно, проведя торги, весной 2021 года выйти на строительную площадку», — сказал Янкилевич.
Он уточнил, что помимо строительство нового терминала в 2021 году планируется продлить взлетно-посадочную полосу. Работы по ее реконструкции ведет «Строительное управление ТДСК», они начались в 2019 году. Стоимость контракта составила 2,8 миллиарда рублей.
Проект предусматривал оснащение полосы новым покрытием и водосточно-дренажной системой, строительство очистных сооружений, аварийной поисково-спасательной станции и периметрового ограждения аэропорта с техническими средствами охраны. Также будет реконструирована патрульная дорога, установлены система светосигнального оборудования и новые участки метеооборудования, устроены подъезды и подведены инженерные коммуникации к проектируемым зданиям.
«За счет средств аэропорта мы планируем корректировку проекта для удлинения взлетно-посадочной полосы. Сейчас ее длина 2 500 м, мы бы хотели сделать ее 2 700 м. Мы обсуждали это с губернатором, есть идея широкого развития международного сотрудничества в части образования, притока иностранных студентов. Когда пандемия закончится, все это будет активно развиваться, будут достаточно большие воздушные суда, и хотелось бы иметь более длинную полосу», — сказал Янкилевич. Сумма, необходимая на эти цели, составит 1 млрд рублей.
По данным Янкилевича, из-за пандемии в 2020 году пассажиропоток томского аэропорта упал на 50%.
«Мы оказались в одинаковых условиях эпидемиологический обстановки. Очень сложной, серьезно влияющей на пассажиропоток. Среднее падение пассажиропотока в 40% коснулось и сибирского кластера. Толмачево — минус 30%, Кемерово — минус 40%, Томск — чуть больше 50. Эти цифры разнятся по разным обстоятельствам. Если говорить про Томск, то он был одним из аэропортов, которые интенсивно развивались по пассажиропотоку. В 2019 году перевез 750 тысяч пассажиров, для Томска это достаточно серьезный рекорд».
Пресс-служба порта уточняет, что «Богашево» в 2020 году обслужил 348,4 тыс. пассажиров. За 2019 год аналогичный показатель составил 759,2 тыс. человек. Таким образом, пассажиропоток аэропорта упал почти в 2,2 раза. Количество пассажиров на внутренних авиалиниях за год сократилось в 2,1 раза — до 331,8 тыс. человек. Пассажиропоток на международных направлениях составил 16,6 тыс. человек, что в 3,2 раза меньше показателя 2019 года.
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